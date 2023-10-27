Григорян назвал тренера, о назначении которого в «Спартак» мечтает

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян рассказал, кого хочет видеть следующим тренером «Спартака».

«Я вообще, честно говоря, мечтаю, что «Спартак» возглавит Валерий Карпин. Может, моя мечта сбудется когда‑нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во‑вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится», – сказал Григорян.

Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах (с перерывом на 2012 год).

Сейчас он в «Ростове».

У Карпина-тренера 0 трофеев.

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