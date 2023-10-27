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    • Григорян назвал тренера, о назначении которого в «Спартак» мечтает

    Григорян назвал тренера, о назначении которого в «Спартак» мечтает

    Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян рассказал, кого хочет видеть следующим тренером «Спартака».

    «Я вообще, честно говоря, мечтаю, что «Спартак» возглавит Валерий Карпин. Может, моя мечта сбудется когда‑нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во‑вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится», – сказал Григорян.

    • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах (с перерывом на 2012 год).
    • Сейчас он в «Ростове».
    • У Карпина-тренера 0 трофеев.

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    Источник: Metaratings

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    27.10.2023 22:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19491

      paracetamol 3 часа назад

      Григорян мечтает поиграть с хрюшами в пердиве!

      0
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 4 часа назад

      Если честно, то я согласен, чтобы Спартак возглавил Карпуша, мне он нравится, а тульский Арсенал хотелось бы чтобы тренировал Алена, при нем Арсенал показывал спартаковскую игру, но правда исполнители были слабоваты

      0
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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Многие хотят, чтобы Карпин вернулся в Спартак. Может завтра Воронеж поможет решить этот вопрос.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      ViktorMG1953 > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      А почему не Тихонов? Карпин свой пик прошёл. Где сейчас его Ростов. А работой в сборной он себя ещё больше гробит как тренера.

      0
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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY > ViktorMG1953 4 часа назад

      А где сейчас Тихонов? В сборную посредственность не назначили бы. А Ростов всего лишь на десятом месте, но игру Карпин поставил очень интересную, без звёзд, с пацанами.

      1
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > ViktorMG1953 3 часа назад

      Карпушке 50 лет когда он успел пройти свой пик, в Ростове с таким то составом он был в лидерах, сейчас временный спад. так что он хороший тренер, а сборная она пока шатается с одной стороны в другую, где ей играть

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