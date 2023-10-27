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  • Григорян назвал тренера, о назначении которого в «Спартак» мечтает

Григорян назвал тренера, о назначении которого в «Спартак» мечтает

27 октября 2023, 22:54
8

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян рассказал, кого хочет видеть следующим тренером «Спартака».

«Я вообще, честно говоря, мечтаю, что «Спартак» возглавит Валерий Карпин. Может, моя мечта сбудется когда‑нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во‑вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится», – сказал Григорян.

  • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах (с перерывом на 2012 год).
  • Сейчас он в «Ростове».
  • У Карпина-тренера 0 трофеев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Григорян Александр Карпин Валерий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1698438001
Многие хотят, чтобы Карпин вернулся в Спартак. Может завтра Воронеж поможет решить этот вопрос.
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paracetamol
1698441939
Григорян мечтает поиграть с хрюшами в пердиве!
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SLADE2019
1698469614
Я всегда с пониманием отношусь к Григоряну. В принципе, как тренер он неплох (относительно неплох), но с такими мечтами, пусть на поверхность не выходит, как говорится. Карпин для Спартака день вчерашний. Не самый худший, какой топ-менеджеры могут организовать, но все равно вчерашний.
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моэм
1698473152
Карпин лет 10 назад добыл серебро , сейчас он заматерел и может сделать Спартак чемпионом ....НО ...один Карпин ничего не сделает , пока не выгонят вредителей . мутных эшуортов да малышевых греющих руки на сборе мусора , типа дуартов .
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Марк Аврелий!
1698480781
Шурик дальновиден! А вдруг его Карпин в помощники возьмет если уйдет в Спартак?
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Валерий39
1698500414
Мечтать не вредно. Пусть продолжает
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