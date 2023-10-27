Рубиалес в обход правил просил не дисквалифицировать Бускетса перед матчем с «Реалом» в 2019 году

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, вероятно, незаконно влиял на отстранение игрока «Барселоны».

В 2019 году Серхио Бускетсу грозила дисквалификация на четыре матча за его высказывания о судьях. Если бы она вступила в силу, то опорный хавбек каталонцев пропустил бы Эль Класико.

Рубиалес просил отложить вопрос с санкциями, чтобы Бускетс сыграл с «Реалом». Его потенциальное отсутствие в игре с мадридцами экс-президент RFEF назвал «выстрелом себе в ногу».

О действиях экс-главы RFEF рассказала бывший вице-президент федерации Ана Муньос, возглавлявшая тогда отдел по вопросам честности и неподкупности. После просьбы Рубиалеса она покинула занимаемую должность.

В итоге Бускетс сыграл с «Реалом» – матч завершился нулевой ничьей.