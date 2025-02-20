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  • Рубиалес получил наказание за скандальный поцелуй с Эрмосо

Рубиалес получил наказание за скандальный поцелуй с Эрмосо

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес получил наказание за поцелуй футболистки Дженни Эрмосо без ее согласия.

  • В августе 2023 года после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
  • Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.
  • В середине сентября 2023 года глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.

Рубиалеса приговорили к штрафу в 10,8 тысячи евро. Луису также запрещено приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров, и устанавливать с ней контакт в течение года.

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Источник: Marca

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Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1740059424
Я думаю,к этой особе любому мужику лучше не приближаться,а не только Рубиалесу
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1740063201
Через год Дженни снова обвинит его в домогательствах )
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fakeid
1740064332
могу одолжить лазерный дальномер, будет замерять 200 метров до эрмосы)
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