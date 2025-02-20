Рубиалес получил наказание за скандальный поцелуй с Эрмосо

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес получил наказание за поцелуй футболистки Дженни Эрмосо без ее согласия.

В августе 2023 года после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.

Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.

В середине сентября 2023 года глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.

Рубиалеса приговорили к штрафу в 10,8 тысячи евро. Луису также запрещено приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров, и устанавливать с ней контакт в течение года.