Рубиалес получил наказание за скандальный поцелуй с Эрмосо

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес получил наказание за поцелуй футболистки Дженни Эрмосо без ее согласия.
- В августе 2023 года после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.
- В середине сентября 2023 года глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.
Рубиалеса приговорили к штрафу в 10,8 тысячи евро. Луису также запрещено приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров, и устанавливать с ней контакт в течение года.