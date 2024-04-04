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    • Дядя Рубиалеса: «Луис – сексист и расист, ему нужна психологическая помощь»

    Дядя Рубиалеса: «Луис – сексист и расист, ему нужна психологическая помощь»

    Хуан Рубиалес, дядя бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, работавший с ним в одной команде, дал характеристику родственнику.

    • Рубиалес покинул пост в прошлом году после скандала вокруг поцелуя Дженни Эрмосо.
    • Луис поцеловал футболистку после финала чемпионата мира-2023.
    • Сейчас в отношении Рубиалеса ведется расследование по подозрению в коррупции.

    «Луис меня уволил в свое время, сообщив об этом по электронной почте.

    Он одержим деньгами, роскошью, сексом. В процессе работы мы стали отдаляться друг от друга. Луис пользуется властью, чтобы получить деньги, секс. Ему нужны психологическая помощь, социальное перевоспитание. Он сексист, временами расист, патологический лжец», – сказал Хуан Рубиалес.

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    Источник: Telecinco

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    04.04.2024 21:39
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    portero
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    Вот такие родственнички и врагов не надо.....
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