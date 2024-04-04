Дядя Рубиалеса: «Луис – сексист и расист, ему нужна психологическая помощь»

Хуан Рубиалес, дядя бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, работавший с ним в одной команде, дал характеристику родственнику.

Рубиалес покинул пост в прошлом году после скандала вокруг поцелуя Дженни Эрмосо.

Луис поцеловал футболистку после финала чемпионата мира-2023.

Сейчас в отношении Рубиалеса ведется расследование по подозрению в коррупции.

«Луис меня уволил в свое время, сообщив об этом по электронной почте.

Он одержим деньгами, роскошью, сексом. В процессе работы мы стали отдаляться друг от друга. Луис пользуется властью, чтобы получить деньги, секс. Ему нужны психологическая помощь, социальное перевоспитание. Он сексист, временами расист, патологический лжец», – сказал Хуан Рубиалес.