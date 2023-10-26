Божович отметил общую проблему российских футболистов

Черногорский тренер Миодраг Божович, долгое время работавший в Российской премьер-лиге, назвал зазнайство причиной, которая мешает многим российским футболистам.

«Подтолкнет ли переход Захаряна в испанский чемпионат европейские клубы больше обращать внимание на русских? Нет, пока ситуация не изменится. У меня есть опыт в Югославии – были санкции, когда я, как футболист, не мог играть за границей. Сейчас для всех европейских чемпионатов важно, чтобы не было футболистов из России.

Некоторые говорили, что он зазнался? Я не заметил. Но русские действительно очень быстро зазнаются. Требования к самим себе снижают. В России чуть-чуть хорошо заиграл, тебя сразу возвышают до небес, говорят, что ты крутой, даже если ты не такой. И ты сам начинаешь так думать, а потом опускаешься в болото», – сказал Божович.