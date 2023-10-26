Божович отметил общую проблему российских футболистов

Но русские действительно очень быстро зазнаются.------
Закаряну это не грозит.Он не русский.
Черногорский тренер Миодраг Божович, долгое время работавший в Российской премьер-лиге, назвал зазнайство причиной, которая мешает многим российским футболистам.
«Подтолкнет ли переход Захаряна в испанский чемпионат европейские клубы больше обращать внимание на русских? Нет, пока ситуация не изменится. У меня есть опыт в Югославии – были санкции, когда я, как футболист, не мог играть за границей. Сейчас для всех европейских чемпионатов важно, чтобы не было футболистов из России.
Некоторые говорили, что он зазнался? Я не заметил. Но русские действительно очень быстро зазнаются. Требования к самим себе снижают. В России чуть-чуть хорошо заиграл, тебя сразу возвышают до небес, говорят, что ты крутой, даже если ты не такой. И ты сам начинаешь так думать, а потом опускаешься в болото», – сказал Божович.
- Тренер возглавлял в России «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», московский «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов».
- Под его руководством «Ростов» выиграл Кубок России в 2014 году.
- Арсен Захарян в августе перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».