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    Божович отметил общую проблему российских футболистов

    Черногорский тренер Миодраг Божович, долгое время работавший в Российской премьер-лиге, назвал зазнайство причиной, которая мешает многим российским футболистам.

    «Подтолкнет ли переход Захаряна в испанский чемпионат европейские клубы больше обращать внимание на русских? Нет, пока ситуация не изменится. У меня есть опыт в Югославии – были санкции, когда я, как футболист, не мог играть за границей. Сейчас для всех европейских чемпионатов важно, чтобы не было футболистов из России.

    Некоторые говорили, что он зазнался? Я не заметил. Но русские действительно очень быстро зазнаются. Требования к самим себе снижают. В России чуть-чуть хорошо заиграл, тебя сразу возвышают до небес, говорят, что ты крутой, даже если ты не такой. И ты сам начинаешь так думать, а потом опускаешься в болото», – сказал Божович.

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    Источник: «РИА Новости»

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    26.10.2023 17:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 26 октября, 18:45

      Но русские действительно очень быстро зазнаются.------
      Закаряну это не грозит.Он не русский.

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      Рейтинг: +970

      sined1951 26 октября, 18:13

      Суждения правильные, к таким стоит прислушиваться.

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