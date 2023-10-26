РФС назвал даты тестирования офсайдных линий на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что тестирование офсайдных линий пройдет на двух матчах 16-го тура Российской премьер-лиги.

«25-27 ноября будет тест на двух матчах. Мы пригласили представителя РПЛ на них. Может быть, при удачных тестах в декабре уже все запустим», – сказал Каманцев после заседания исполкома РФС.