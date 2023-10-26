РФС назвал даты тестирования офсайдных линий на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что тестирование офсайдных линий пройдет на двух матчах 16-го тура Российской премьер-лиги.
«25-27 ноября будет тест на двух матчах. Мы пригласили представителя РПЛ на них. Может быть, при удачных тестах в декабре уже все запустим», – сказал Каманцев после заседания исполкома РФС.
- Ранее Каманцев заявил, что китайская компания Rigour Tech завершила процесс сертификации системы офсайдных линий в ФИФА.
- В начале осени он сказал, что сроки внедрения системы офсайдных линий в РПЛ полностью зависят от зарубежных партнеров.
- Матчи РПЛ и Кубка России с весны 2022 года проходят без офсайдных линий, так как компания, предоставлявшая необходимое техническое оборудование, ушла с российского рынка после истечения срока контракта.
Источник: «РИА Новости»