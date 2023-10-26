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    РФС назвал даты тестирования офсайдных линий на матчах РПЛ

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что тестирование офсайдных линий пройдет на двух матчах 16-го тура Российской премьер-лиги.

    «25-27 ноября будет тест на двух матчах. Мы пригласили представителя РПЛ на них. Может быть, при удачных тестах в декабре уже все запустим», – сказал Каманцев после заседания исполкома РФС.

    • Ранее Каманцев заявил, что китайская компания Rigour Tech завершила процесс сертификации системы офсайдных линий в ФИФА.
    • В начале осени он сказал, что сроки внедрения системы офсайдных линий в РПЛ полностью зависят от зарубежных партнеров.
    • Матчи РПЛ и Кубка России с весны 2022 года проходят без офсайдных линий, так как компания, предоставлявшая необходимое техническое оборудование, ушла с российского рынка после истечения срока контракта.

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    Источник: «РИА Новости»

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    26.10.2023 15:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 16:54

      Здравого смысла в этом нет , одна политика.
      Через футбол пытаются Белорусь постепенно присоединить к России .
      Походу приказ из КРЕМЛЯ.

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