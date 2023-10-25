Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Манчестер Сити», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Янг Бойз»: Рачоппи, Камара, Гарсия, Бенито, Блюм, Угринич, Ньяссе, Ляупер, Монтейру, Иттен, Мешак.
Главный тренер: Рафаэль Вики
«Манчестер Сити»: Мораес, Диаш, Аке, Аканджи, Ковачич, Грилиш, Доку, Эрнандес, Луис, Льюис, Холанд.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Янг Бойз» – «Манчестер Сити»
- Прямой эфир будет проходить на канале «Матч! Футбол 3».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»