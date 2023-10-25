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    • «Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    «Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Манчестер Сити», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Янг Бойз»: Рачоппи, Камара, Гарсия, Бенито, Блюм, Угринич, Ньяссе, Ляупер, Монтейру, Иттен, Мешак.

    Главный тренер: Рафаэль Вики

    «Манчестер Сити»: Мораес, Диаш, Аке, Аканджи, Ковачич, Грилиш, Доку, Эрнандес, Луис, Льюис, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Янг Бойз» – «Манчестер Сити»

    янг бойз – манчестер сити смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 21:08
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