Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Манчестер Сити», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Янг Бойз»: Рачоппи, Камара, Гарсия, Бенито, Блюм, Угринич, Ньяссе, Ляупер, Монтейру, Иттен, Мешак.

Главный тренер: Рафаэль Вики

«Манчестер Сити»: Мораес, Диаш, Аке, Аканджи, Ковачич, Грилиш, Доку, Эрнандес, Луис, Льюис, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Янг Бойз» – «Манчестер Сити»