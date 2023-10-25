В среду, 25 октября, «Янг Бойз» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

Швейцарцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе только одно очко. Команда в двух матчах Лиги чемпионов один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Янг Бойз» забил три гола, но при этом пропустил пять мячей. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет пять баллов.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно стартовали в Лиге чемпионов. Команда с шестью баллами лидирует в группе G, имеет в своем активе две победы, шесть забитых голов. Однако англичанам не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности – команда пропустила два гола.

Факты о личных встречах

Для обеих команд это будет первая очная встреча.

Прогноз на матч «Янг Бойз» – «Манчестер Сити»

Букмекеры совершенно не верят в победу «Янг Бойз» – так, успех швейцарцев оценивается в солидный коэффициент 15.00. Ну а вот на победу «Манчестер Сити» дают более скромную котировку – 1.21. Мы, пожалуй, согласимся с аналитиками букмекерских контор, и сделаем свой выбор в пользу команды Гвардиолы – слишком очевиден исход в этом матче. Поставим на сухую победу «Манчестер Сити» с разницей минимум в три мяча. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.21), тотал больше 2.5 (1.53), обе забьют – нет(1.62).