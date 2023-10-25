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    • Каррагер: «Если «Эвертону» грозит снятие 12 очков за финансовые нарушения, то «Сити» должны спустить в 6-й дивизион»

    Каррагер: «Если «Эвертону» грозит снятие 12 очков за финансовые нарушения, то «Сити» должны спустить в 6-й дивизион»

    Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал обвинения «Эвертона» в финансовых нарушениях. Ливерпульцам грозит снятие 12 очков.

    «В таком случае «Манчестер Сити» должны спустить в Северную национальную лигу (шестой по силе дивизион – прим. «Бомбардира»). Ведь у них 114 обвинений, а у «Эвертона» – одно», – написал Джейми в твиттере.

    • Сейчас у «Эвертона» 7 очков.
    • Команда идет 16-й.
    • «Манчестер Сити» в 2020 году угрожало понижение в классе за финансовые нарушения.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      Damir07 25 октября, 21:47

      Джейми как будто ты не знаешь эту кухню
      Тут наказывают кто беднее а не кто богаче так же как и в жизни ))))

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