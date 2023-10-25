Каррагер: «Если «Эвертону» грозит снятие 12 очков за финансовые нарушения, то «Сити» должны спустить в 6-й дивизион»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал обвинения «Эвертона» в финансовых нарушениях. Ливерпульцам грозит снятие 12 очков.
«В таком случае «Манчестер Сити» должны спустить в Северную национальную лигу (шестой по силе дивизион – прим. «Бомбардира»). Ведь у них 114 обвинений, а у «Эвертона» – одно», – написал Джейми в твиттере.
- Сейчас у «Эвертона» 7 очков.
- Команда идет 16-й.
- «Манчестер Сити» в 2020 году угрожало понижение в классе за финансовые нарушения.
Источник: «Бомбардир»