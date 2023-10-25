Сборную России пригласили в Бенин

Генеральный секретарь по спорту Республики Бенин Алиду Сефу допустил проведение товарищеского матча с Россией.

«У нас есть договоренность с Россией, подписанный меморандум, который связан со спортом. Сборная России может приехать в Бенин для проведения товарищеского матча. Такое может случиться в один из дней. Это было бы хорошо. Спорт нас объединяет.

Согласились бы мы приехать в Россию для игры против национальной команды? Да, почему нет? Возможно, в какой-то из дней мы пригласим вашу сборную к нам, а также мы можем приехать к вам. Наш меморандум и подразумевает это – сотрудничество с клубами и федерациями», – сказал Сефу.