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    Сборную России пригласили в Бенин

    Генеральный секретарь по спорту Республики Бенин Алиду Сефу допустил проведение товарищеского матча с Россией.

    «У нас есть договоренность с Россией, подписанный меморандум, который связан со спортом. Сборная России может приехать в Бенин для проведения товарищеского матча. Такое может случиться в один из дней. Это было бы хорошо. Спорт нас объединяет.

    Согласились бы мы приехать в Россию для игры против национальной команды? Да, почему нет? Возможно, в какой-то из дней мы пригласим вашу сборную к нам, а также мы можем приехать к вам. Наш меморандум и подразумевает это – сотрудничество с клубами и федерациями», – сказал Сефу.

    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • В октябре команда сыграла товарищеские встречи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
    • Состоится ли ноябрьский сбор, пока не сообщается.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 20:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +641

      klimovich 25 октября, 21:43

      Не знаю, чем вам Бенин не нравится. В рейтинге ФИФА выше Кении, с который мы в ничейку сгоняли. По соседству Армения и Казахстан. Вроде, норм сборная.

      1
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > klimovich 26 октября, 03:38

      И то правда - наш уровень, вполне себе достойный соперник, "чем дальше в лес, тем толще партизаны"...

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    • ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr 25 октября, 21:16

      Бенина нам только и не хватало...............

      1
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > ilichkadr 25 октября, 21:21

      А кто еще ? Ну Эритрея есть.

      1
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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > googlechromovvkontakte 25 октября, 22:14

      Бразилия, Аргентина, Мексика, Египет....... без политики

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      Рейтинг: +1518

      Айболид > googlechromovvkontakte 26 октября, 07:44

      Ты "какого" не на передовой ? Там "захистников витчизны" нехватка лютая , потому как они массово бегут в сторону врага с белой тряпочкой в руке и криками "сдаёмся" .
      Вот и ты бы сдался , глядишь накормят по человечески , помоешься впервые за несколько месяцев ..... Для тебя сплошные выгоды .

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      Рейтинг: +334

      Марк Аврелий! 25 октября, 20:19

      ИГРАТЬ НА ПЕРВЕНСТВО БЕНИНА?

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