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    • Игонин объяснил, что нужно «Краснодару» для борьбы за чемпионство

    Игонин объяснил, что нужно «Краснодару» для борьбы за чемпионство

    Бывший зенитовец Алексей Игонин пока не видит «Краснодар» готовым вести борьбу за титул РПЛ.

    – Безусловно, скоро «Зенит» догонит «Краснодар». Раньше матчи между двумя такими командами называли за 6 очков. Говорить о том, готов ли «Краснодар» к гонке можно только в личных встречах. Сейчас вопрос стало меньше. «Краснодару» и «Крыльям» может не хватить сил на длинной дистанции.

    – Пока у «Краснодара» не хватает ресурсов для борьбы с «Зенитом» вдолгую?

    – Да, нет запаса прочности, надежности. Сейчас есть возможность у Сергея Галицкого за счет грамотных трансферных решений укрепить состав. Для Галицкого это интересно. «Зениту» можно будет навязать борьбу, если «Краснодар» усилится.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 5 очков.
    • Очный матч 15-го тура намечен на 11 ноября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 18:29
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