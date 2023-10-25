Игонин объяснил, что нужно «Краснодару» для борьбы за чемпионство

Бывший зенитовец Алексей Игонин пока не видит «Краснодар» готовым вести борьбу за титул РПЛ.

– Безусловно, скоро «Зенит» догонит «Краснодар». Раньше матчи между двумя такими командами называли за 6 очков. Говорить о том, готов ли «Краснодар» к гонке можно только в личных встречах. Сейчас вопрос стало меньше. «Краснодару» и «Крыльям» может не хватить сил на длинной дистанции.

– Пока у «Краснодара» не хватает ресурсов для борьбы с «Зенитом» вдолгую?

– Да, нет запаса прочности, надежности. Сейчас есть возможность у Сергея Галицкого за счет грамотных трансферных решений укрепить состав. Для Галицкого это интересно. «Зениту» можно будет навязать борьбу, если «Краснодар» усилится.