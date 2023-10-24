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    • «Брага» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    «Брага» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» и «Реал», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Брага»: Матеус, Ниакате, Саатчи, Мендес, Борха, Моатасембелла, Джало, Саласар, Карвальо, Орта, Банза.

    Главный тренер: Артур Хорхе

    «Реал»: Кепа, Карвахаль, Начо, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бенфика» – «Реал Сосьедад»:

    • Прямой эфир на телеканале «Футбол 2»;
    • Также игру можно посмотреть на «Фонбет».

    Источник: Спортбокс

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    24.10.2023 20:50
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