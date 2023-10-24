Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» и «Реал», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Брага»: Матеус, Ниакате, Саатчи, Мендес, Борха, Моатасембелла, Джало, Саласар, Карвальо, Орта, Банза.

Главный тренер: Артур Хорхе

«Реал»: Кепа, Карвахаль, Начо, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бенфика» – «Реал Сосьедад»: