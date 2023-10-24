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    • «Бенфика» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    «Бенфика» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» и «Реал Сосьедад», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Бенфика»: Трубин, Силва, Ба, Юрасек, Отаменди, Нерес, Аурснес, Мариу, Силва, Невеш, Муса.

    Главный тренер: Рогер Шмидт

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мугуруза, Мерино, Мендес,Оярсабаль, Кубо.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бенфика» – «Реал Сосьедад»:

    • Прямой эфир на телеканале «Футбол 1»;
    • Также игру можно посмотреть на «Фонбет».

    Источник: Спортбокс

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    24.10.2023 20:46
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