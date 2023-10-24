Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» и «Реал Сосьедад», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Бенфика»: Трубин, Силва, Ба, Юрасек, Отаменди, Нерес, Аурснес, Мариу, Силва, Невеш, Муса.

Главный тренер: Рогер Шмидт

«Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мугуруза, Мерино, Мендес,Оярсабаль, Кубо.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бенфика» – «Реал Сосьедад»: