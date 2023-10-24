Спартаковский ветеран встал на защиту Абаскаля

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«С какой вдруг стати Абаскаль будет унижать свое достоинство различными слухами, которые порочат его имя? Любой тренер, работающий в топ‑клубе, является независимым человеком. У него есть свои мысли, задания, задачи.

Давным‑давно уже не обращаю внимания, если кто‑то что‑то говорит за спиной. Думаю, Абаскаль следует этому же принципу.

Сейчас вокруг Абаскаля идет какая‑то возня. Кто‑то создает отрицательный имидж этому молодому и талантливому тренеру. Не надо этого делать!

Если он делает какие‑то эксперименты с составом, это говорит о том, что он еще не нашел свою золотую середину.

Что можно говорить об Абаскале, если, наблюдая пример Карпина с его тренерским штабом, мы не можем набрать в сборную России 22 достойных футболиста», – заявил Кавазашвили.

В воскресенье «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0), прервав серию из 3 матчей без побед.

Команда поднялась на 4-е место в таблице РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

В клубе решили, что Абаскаля не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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