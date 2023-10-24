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    • «Бенфика» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    «Бенфика» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    Во вторник, 24 октября, «Бенфика» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

    «Бенфика»

    Португальцы еще не выиграли ни одного матча в Лиге чемпионов. Команда потерпела два поражения, пропустила три гола и замыкает турнирную таблицу. Отставание от идущего третьим «Ред Булла» составляет четыре балла.

    «Реал Сосьедад»

    Испанцы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. Команда в двух матчах группового этапа одержала две победы, забила три гола. При этом, сан-себастьянцы в одной встрече сыграли вничью и пропустили один мяч. Отметим, «Реал Сосьедад» на одно очко отстает от лидирующего «Интера» и имеет равное количество баллов с идущим третьим «Ред Буллом».

    Факты о личных встречах

    Для обеих команд это будет первая очная встреча.

    Прогноз на матч «Бенфика» – «Реал Сосьедад»

    Обе команды, на наш взгляд, имеют равные шансы на успех, однако мы сделаем выбор в пользу португальского клуба. «Бенфика» играет дома, команда в последних пяти матчах выиграла четыре встречи, а также забила девять голов. Предположим, что игру с «Реалом Сосьедад» португальцы выиграют с минимальным счетом. Наш прогноз – победа «Бенфики» (2.29).

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2023 20:23
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