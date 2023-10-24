Во вторник, 24 октября, «Бенфика» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.
«Бенфика»
Португальцы еще не выиграли ни одного матча в Лиге чемпионов. Команда потерпела два поражения, пропустила три гола и замыкает турнирную таблицу. Отставание от идущего третьим «Ред Булла» составляет четыре балла.
«Реал Сосьедад»
Испанцы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. Команда в двух матчах группового этапа одержала две победы, забила три гола. При этом, сан-себастьянцы в одной встрече сыграли вничью и пропустили один мяч. Отметим, «Реал Сосьедад» на одно очко отстает от лидирующего «Интера» и имеет равное количество баллов с идущим третьим «Ред Буллом».
Факты о личных встречах
Для обеих команд это будет первая очная встреча.
Прогноз на матч «Бенфика» – «Реал Сосьедад»
Обе команды, на наш взгляд, имеют равные шансы на успех, однако мы сделаем выбор в пользу португальского клуба. «Бенфика» играет дома, команда в последних пяти матчах выиграла четыре встречи, а также забила девять голов. Предположим, что игру с «Реалом Сосьедад» португальцы выиграют с минимальным счетом. Наш прогноз – победа «Бенфики» (2.29).