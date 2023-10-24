«Шахтер» выбрал нового тренера

Стало известно, кто возглавит «Шахтер» на постоянной основе.

Ранее клуб уволил Патрика ван Леувена и назначил Дарио Срна на пост и.о. главного тренера.

Под руководством хорвата команда провела один матч и выиграла его со счетом 3:0.

Новым тренером «Шахтера» в ближайшее время станет босниец Марино Пушич. Контракт уже подписан.