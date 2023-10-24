«Шахтер» выбрал нового тренера

Стало известно, кто возглавит «Шахтер» на постоянной основе.
Ранее клуб уволил Патрика ван Леувена и назначил Дарио Срна на пост и.о. главного тренера.
Под руководством хорвата команда провела один матч и выиграла его со счетом 3:0.
Новым тренером «Шахтера» в ближайшее время станет босниец Марино Пушич. Контракт уже подписан.
- «Шахтер» идет на 3-м месте в чемпионате Украины.
- Пушич самостоятельно работал только в «Твенте».
- С 2021 года он входил в тренерский штаб «Фейеноорда».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо