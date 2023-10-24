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«Шахтер» выбрал нового тренера

24 октября 2023, 16:50

Стало известно, кто возглавит «Шахтер» на постоянной основе.

Ранее клуб уволил Патрика ван Леувена и назначил Дарио Срна на пост и.о. главного тренера.

Под руководством хорвата команда провела один матч и выиграла его со счетом 3:0.

Новым тренером «Шахтера» в ближайшее время станет босниец Марино Пушич. Контракт уже подписан.

  • «Шахтер» идет на 3-м месте в чемпионате Украины.
  • Пушич самостоятельно работал только в «Твенте».
  • С 2021 года он входил в тренерский штаб «Фейеноорда».

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Украина. Премьер-лига Шахтер
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