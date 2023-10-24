Президент «Урала»: «Если судьи будут независимыми, то пусть хоть с луны прилетят»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оценил идею РФС о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
«Арбитры из других стран в РПЛ? Если судьи будут независимыми, меньше ошибаться и судить так, как видят, то пусть хоть с луны прилетят. Разницы нет. Лишь бы не относились предвзято к командам и совершали меньше ошибок», – сказал Иванов.
- Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что саудовские арбитры будут работать на матчах РПЛ.
- Также планируется подписание похожих соглашений о сотрудничестве с Беларусью и Катаром.
Источник: «Чемпионат»