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    • Президент «Урала»: «Если судьи будут независимыми, то пусть хоть с луны прилетят»

    Президент «Урала»: «Если судьи будут независимыми, то пусть хоть с луны прилетят»

    Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оценил идею РФС о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

    «Арбитры из других стран в РПЛ? Если судьи будут независимыми, меньше ошибаться и судить так, как видят, то пусть хоть с луны прилетят. Разницы нет. Лишь бы не относились предвзято к командам и совершали меньше ошибок», – сказал Иванов.

    • Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что саудовские арбитры будут работать на матчах РПЛ.
    • Также планируется подписание похожих соглашений о сотрудничестве с Беларусью и Катаром.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2023 11:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1518

      Айболид 24 октября, 16:56

      Как новость про судей - хрюкалы тут как тут . Боятся , что вскроют их махинации .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6196

      Павелий 24 октября, 12:50

      Мнение г-на Иванова хотелось бы услышать в самую последнюю очередь.

      0
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      Рейтинг: -129

      Скай 24 октября, 12:35

      бЗданит и этих избалует.

      0
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