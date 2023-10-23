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    • Месси ответил, заслуженно ли Бензема получил «Золотой мяч» в 2022 году

    Месси ответил, заслуженно ли Бензема получил «Золотой мяч» в 2022 году

    Лионель Месси прокомментировал вручение «Золотого мяча» Кариму Бензема по итогам сезона-2021/22.

    «Бензема действительно заслужил его за отличный сезон и за всю карьеру в целом. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», – сказал Месси.

    • Француз выиграл «Золотой мяч», будучи игроком «Реала».
    • С мадридцами он стал победителем Примеры и Лиги чемпионов в 2022 году.
    • Награду по итогам сезона-2022/23 вручат 30 октября. Месси считается фаворитом.

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    Источник: Foot Mercato

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    23.10.2023 17:56
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