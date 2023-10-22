Горшков охарактеризовал Карпина: «Ежедневно слышал от него что-то веселое»

Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о главном тренере сборной Валерии Карпине.
– Валерий Георгиевич – невероятно харизматичный человек. А какое он произвел впечатление как тренер?
– Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем видит все настолько глубоко, что ты в игре даже не мог предположить этот вариант. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то веселое.
– Над тобой подшучивал?
– Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально.
- Карпин в сборной с 2021 года.
- Команда сейчас проводит только товарищеские матчи.
- «Ростов» Карпина идет в зоне вылета РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»