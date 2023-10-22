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  • Горшков охарактеризовал Карпина: «Ежедневно слышал от него что-то веселое»

Горшков охарактеризовал Карпина: «Ежедневно слышал от него что-то веселое»

22 октября 2023, 13:37
2

Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о главном тренере сборной Валерии Карпине.

– Валерий Георгиевич – невероятно харизматичный человек. А какое он произвел впечатление как тренер?

– Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем видит все настолько глубоко, что ты в игре даже не мог предположить этот вариант. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то веселое.

– Над тобой подшучивал?

– Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально.

  • Карпин в сборной с 2021 года.
  • Команда сейчас проводит только товарищеские матчи.
  • «Ростов» Карпина идет в зоне вылета РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Россия Горшков Юрий Карпин Валерий
Комментарии (2)
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Вомбат
1697972657
Журналист, который начинает интервью с того, что в безапеляционной форме высказывает собственное мнение по теме интервью, и только потом спрашивает, ничего, кроме презрения, не вызывает.
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Цугундeр
1697972851
Прямо как на Бомбардире.
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