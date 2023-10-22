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    • Горшков охарактеризовал Карпина: «Ежедневно слышал от него что-то веселое»

    Горшков охарактеризовал Карпина: «Ежедневно слышал от него что-то веселое»

    Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о главном тренере сборной Валерии Карпине.

    – Валерий Георгиевич – невероятно харизматичный человек. А какое он произвел впечатление как тренер?

    – Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем видит все настолько глубоко, что ты в игре даже не мог предположить этот вариант. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то веселое.

    – Над тобой подшучивал?

    – Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально.

    • Карпин в сборной с 2021 года.
    • Команда сейчас проводит только товарищеские матчи.
    • «Ростов» Карпина идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +143

      Цугундeр 1 час назад

      Прямо как на Бомбардире.

      1
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      Рейтинг: +13427

      Вомбат 1 час назад

      Журналист, который начинает интервью с того, что в безапеляционной форме высказывает собственное мнение по теме интервью, и только потом спрашивает, ничего, кроме презрения, не вызывает.

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