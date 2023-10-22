Горшков охарактеризовал Карпина: «Ежедневно слышал от него что-то веселое»

Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о главном тренере сборной Валерии Карпине.

– Валерий Георгиевич – невероятно харизматичный человек. А какое он произвел впечатление как тренер?

– Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем видит все настолько глубоко, что ты в игре даже не мог предположить этот вариант. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то веселое.

– Над тобой подшучивал?

– Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально.