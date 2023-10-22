Бышовец рассказал, как Чарльтон подарил сборной СССР ящик виски

Бывший игрок сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на смерть экс-футболиста сборной Англии Бобби Чарльтона.

«Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привез – тогда это можно было – ящик виски. Потом я был главным тренером центрального совета «Динамо», был матч в честь 60-летнего юбилея Льва Яшина в Москве. Чарльтон за свой счет приехал в Москву, сделал сам себе визу.

Я считаю его одним из лучших игроков, у него был высокий IQ, не говоря уже о человеческих качествах. Это свойственно великим футболистам», – сказал Бышовец.