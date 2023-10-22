Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Бышовец рассказал, как Чарльтон подарил сборной СССР ящик виски

    Бышовец рассказал, как Чарльтон подарил сборной СССР ящик виски

    Бывший игрок сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на смерть экс-футболиста сборной Англии Бобби Чарльтона.

    «Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привез – тогда это можно было – ящик виски. Потом я был главным тренером центрального совета «Динамо», был матч в честь 60-летнего юбилея Льва Яшина в Москве. Чарльтон за свой счет приехал в Москву, сделал сам себе визу.

    Я считаю его одним из лучших игроков, у него был высокий IQ, не говоря уже о человеческих качествах. Это свойственно великим футболистам», – сказал Бышовец.

    • Чарльтон в 1966 году помог Англии выиграть домашний ЧМ.
    • С тех пор англичане не брали мировой чемпионат.
    • Чарльтон провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 606 матчей, забил 199 голов.

    Новости по теме
    Бышовец сравнил сборную Камеруна с четырехкратным чемпионом мира
    Бышовец оценил игру «Краснодара» в новом сезоне 2
    Бышовец ответил, чего не хватает тренеру «Пари НН» Юрану 1
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+