Бышовец рассказал, как Чарльтон подарил сборной СССР ящик виски

Бывший игрок сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на смерть экс-футболиста сборной Англии Бобби Чарльтона.
«Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привез – тогда это можно было – ящик виски. Потом я был главным тренером центрального совета «Динамо», был матч в честь 60-летнего юбилея Льва Яшина в Москве. Чарльтон за свой счет приехал в Москву, сделал сам себе визу.
Я считаю его одним из лучших игроков, у него был высокий IQ, не говоря уже о человеческих качествах. Это свойственно великим футболистам», – сказал Бышовец.
- Чарльтон в 1966 году помог Англии выиграть домашний ЧМ.
- С тех пор англичане не брали мировой чемпионат.
- Чарльтон провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 606 матчей, забил 199 голов.
Источник: ТАСС