«Динамо» почтило память Чарльтона, опубликовав его фото с Яшиным

«Динамо» отреагировало на смерть бывшего игрока сборной Англии Бобби Чарльтона.

Москвичи опубликовали фото британца со своим бывшим вратарем Львом Яшиным.

«Сэр Роберт и Лев Иванович встречались друг с другом на поле, а в жизни были хорошими приятелями.

Светлая память легенде английского и мирового футбола», – написали динамовцы.