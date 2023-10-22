«Динамо» почтило память Чарльтона, опубликовав его фото с Яшиным

«Динамо» отреагировало на смерть бывшего игрока сборной Англии Бобби Чарльтона.
Москвичи опубликовали фото британца со своим бывшим вратарем Львом Яшиным.
«Сэр Роберт и Лев Иванович встречались друг с другом на поле, а в жизни были хорошими приятелями.
Светлая память легенде английского и мирового футбола», – написали динамовцы.
- Чарльтон в 1966 году помог Англии выиграть домашний ЧМ.
- С тех пор англичане не брали мировой чемпионат.
- Чарльтон провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 606 матчей, забил 199 голов.
Источник: «Бомбардир»