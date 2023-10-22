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    • «Динамо» почтило память Чарльтона, опубликовав его фото с Яшиным

    «Динамо» почтило память Чарльтона, опубликовав его фото с Яшиным

    «Динамо» отреагировало на смерть бывшего игрока сборной Англии Бобби Чарльтона.

    Москвичи опубликовали фото британца со своим бывшим вратарем Львом Яшиным.

    «Сэр Роберт и Лев Иванович встречались друг с другом на поле, а в жизни были хорошими приятелями.

    Светлая память легенде английского и мирового футбола», – написали динамовцы.

    • Чарльтон в 1966 году помог Англии выиграть домашний ЧМ.
    • С тех пор англичане не брали мировой чемпионат.
    • Чарльтон провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 606 матчей, забил 199 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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