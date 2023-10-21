Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед», 9 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Шеффилд»: Фодерингэм, Трасти, Томас, Робинсон, Богл, Хамер, Норвуд, Соуза, МакТи, Макбери, Арчер.

Главный тренер: Пол Хекингботтом

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Магуайр, Далот, Эванс, Амрабат, Фернандеш, Рэшфорд, Антони, Скотт Мактоминей, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шеффилд» – «Манчестер Юнайтед»: