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    Еще одна африканская сборная готова встретиться с Россией

    Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло допустил проведение матча со сборной России в следующем году.

    «В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен – 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.

    Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.

    Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных», – заявил Диалло.

    • Гвинея – 81-я сборная в мире согласно рейтингу ФИФА.
    • Ранее о готовности сыграть с Россией сообщили в Уганде.
    • В октябре команда Валерия Карпина победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
    • Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7808

      Semenycch 1 час назад

      Если позорить того тренера сборной, так по полной?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      SLADE2019 2 часа назад

      Бомбардир издевается уже?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1791

      rac531 2 часа назад

      Еще одна африканская сборная вежливо отказалась встретиться с Россией

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      Рейтинг: +605

      odessakmv > rac531 48 минут назад

      они не могли отказаться, т.к. в расписании 2023 года остался один слот для матчей сборных, в котором настоятельно "рекомендовано" играть не более 2-х игр, которые у них к тому же официальные, а не товарищеские.... так что Ваш "высер не удался"

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