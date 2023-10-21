Еще одна африканская сборная готова встретиться с Россией

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло допустил проведение матча со сборной России в следующем году.

«В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен – 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.

Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.

Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных», – заявил Диалло.