Еще одна африканская сборная готова встретиться с Россией

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло допустил проведение матча со сборной России в следующем году.
«В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен – 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.
Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.
Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных», – заявил Диалло.
- Гвинея – 81-я сборная в мире согласно рейтингу ФИФА.
- Ранее о готовности сыграть с Россией сообщили в Уганде.
- В октябре команда Валерия Карпина победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
- Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
Источник: Sport24