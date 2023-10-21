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    89-я сборная мира готова сыграть с Россией

    Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг во время визита в Россию ответил, возможно ли проведение товарищеского матча между сборными двух стран.

    «Это правда! Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна – моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР», – сказал Огванг.

    • В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
    • Российские команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
    • Уганда занимает 89-е место в рейтинге ФИФА. Россия идет на 39-й строчке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18338

      Barmaleushka 10 минут назад

      Да пусть уже играют с кем хотят (вернее кто с ними сам захочет) , главное - чтобы соперники никого из наших никого не сожрали .

      1
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      Рейтинг: +1633

      SLADE2019 16 минут назад

      На последних двух Кубках Африки они и квалификацию не прошли. Состав очень мрачный. Но это гораздо лучше, чем Мальдивы с Монголией. Думаю, РФС согласится. Плюс такой позитивный министр - ваша страна моя страна.

      1
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      Рейтинг: +18096

      Garrincha58 19 минут назад

      наш уровень и нынешнего тренера

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      Рейтинг: +438

      ssspartak > Garrincha58 14 минут назад

      Бред и необъективная оценка насчет уровня и тренера.

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      Рейтинг: +16821

      Алексей З 27 минут назад

      В Африке 54 независимых страны, так потенциальных соперников на десятилетие вперёд найдётся.

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