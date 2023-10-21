89-я сборная мира готова сыграть с Россией

Да пусть уже играют с кем хотят (вернее кто с ними сам захочет) , главное - чтобы соперники никого из наших никого не сожрали .
Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг во время визита в Россию ответил, возможно ли проведение товарищеского матча между сборными двух стран.
«Это правда! Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна – моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР», – сказал Огванг.
- В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
- Российские команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
- Уганда занимает 89-е место в рейтинге ФИФА. Россия идет на 39-й строчке.