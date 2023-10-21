89-я сборная мира готова сыграть с Россией

Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг во время визита в Россию ответил, возможно ли проведение товарищеского матча между сборными двух стран.

«Это правда! Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна – моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР», – сказал Огванг.

В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

Уганда занимает 89-е место в рейтинге ФИФА. Россия идет на 39-й строчке.

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