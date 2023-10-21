Дюков высказался о работе детской академии Мамаева и Смолова в Дубае

Президент РФС Александр Дюков заявил об отсутствии сотрудничества с детскими академиями российских футболистов за границей.

– Смолов и Мамаев открыли футбольную академию в Дубае, Торбинский – в Майами, а не в России. Как вы к этому относитесь?

– Это их решение. Я с ними это не обсуждал. Надо им задать вопрос, чем они руководствовались: климатом или чем-то еще.

– Возможна ли поддержка со стороны РФС школ российских футболистов за границей?

– Наша задача – развивать российский футбол. Какое к этому имеет отношение школа Смолова и Мамаева в Дубае?