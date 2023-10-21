Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Дюков высказался о работе детской академии Мамаева и Смолова в Дубае

    Дюков высказался о работе детской академии Мамаева и Смолова в Дубае

    Президент РФС Александр Дюков заявил об отсутствии сотрудничества с детскими академиями российских футболистов за границей.

    – Смолов и Мамаев открыли футбольную академию в Дубае, Торбинский – в Майами, а не в России. Как вы к этому относитесь?

    – Это их решение. Я с ними это не обсуждал. Надо им задать вопрос, чем они руководствовались: климатом или чем-то еще.

    – Возможна ли поддержка со стороны РФС школ российских футболистов за границей?

    – Наша задача – развивать российский футбол. Какое к этому имеет отношение школа Смолова и Мамаева в Дубае?

    Новости по теме
    Дюков ответил на вопрос о проблемах российского футбола 2
    В УЕФА объяснили, почему Дюкова не исключили из исполкома организации 2
    Дюков отреагировал на претензии президента РПЛ к главе российских судей 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22106

      Cleaner 2 часа назад

      Дюков, при чем тут климат? Где деньги платят, там они и открыли свои футбольные школы. Было бы в России население не нищим, а ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ, то все бы открывали свои школы в России.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+