Дюков высказался о работе детской академии Мамаева и Смолова в Дубае

Дюков, при чем тут климат? Где деньги платят, там они и открыли свои футбольные школы. Было бы в России население не нищим, а ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ, то все бы открывали свои школы в России.
Президент РФС Александр Дюков заявил об отсутствии сотрудничества с детскими академиями российских футболистов за границей.
– Смолов и Мамаев открыли футбольную академию в Дубае, Торбинский – в Майами, а не в России. Как вы к этому относитесь?
– Это их решение. Я с ними это не обсуждал. Надо им задать вопрос, чем они руководствовались: климатом или чем-то еще.
– Возможна ли поддержка со стороны РФС школ российских футболистов за границей?
– Наша задача – развивать российский футбол. Какое к этому имеет отношение школа Смолова и Мамаева в Дубае?