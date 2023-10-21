Мухин рассказал об особых отношениях с Акинфеевым

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил, почему капитан команды Игорь Акинфеев по-особенному к нему относится.

– Акинфеев осенью 2021-го говорил, что он за тебя готов «ухи поотрывать», что он твой «папа в команде». Реально близко общаетесь?

– В команде, да – можем посмеяться, что-то обсудить. В жизни такого нет.

– Но я не помню, чтобы Акинфеев так про кого-то говорил.

– Скорее всего, он увидел во мне своего человека, что-то во мне почувствовал. Но мне было приятно, что легенда ЦСКА и мирового футбола говорит такие вещи про обычного тольяттинского парня.

– Акинфеев любит кричать на защитников. Тебя уничтожал?

– Может накричать, но он меня чаще хвалит, когда страхую защитников. Приятно похвалу от капитана слышать.