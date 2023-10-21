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    Мухин рассказал об особых отношениях с Акинфеевым

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил, почему капитан команды Игорь Акинфеев по-особенному к нему относится.

    – Акинфеев осенью 2021-го говорил, что он за тебя готов «ухи поотрывать», что он твой «папа в команде». Реально близко общаетесь?

    – В команде, да – можем посмеяться, что-то обсудить. В жизни такого нет.

    – Но я не помню, чтобы Акинфеев так про кого-то говорил.

    – Скорее всего, он увидел во мне своего человека, что-то во мне почувствовал. Но мне было приятно, что легенда ЦСКА и мирового футбола говорит такие вещи про обычного тольяттинского парня.

    – Акинфеев любит кричать на защитников. Тебя уничтожал?

    – Может накричать, но он меня чаще хвалит, когда страхую защитников. Приятно похвалу от капитана слышать.

    • Мухину в ноябре исполнится 22 года. Акинфееву 37 лет.
    • В этом сезоне хавбек ЦСКА забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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