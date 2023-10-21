Мухин рассказал об особых отношениях с Акинфеевым

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил, почему капитан команды Игорь Акинфеев по-особенному к нему относится.
– Акинфеев осенью 2021-го говорил, что он за тебя готов «ухи поотрывать», что он твой «папа в команде». Реально близко общаетесь?
– В команде, да – можем посмеяться, что-то обсудить. В жизни такого нет.
– Но я не помню, чтобы Акинфеев так про кого-то говорил.
– Скорее всего, он увидел во мне своего человека, что-то во мне почувствовал. Но мне было приятно, что легенда ЦСКА и мирового футбола говорит такие вещи про обычного тольяттинского парня.
– Акинфеев любит кричать на защитников. Тебя уничтожал?
– Может накричать, но он меня чаще хвалит, когда страхую защитников. Приятно похвалу от капитана слышать.
- Мухину в ноябре исполнится 22 года. Акинфееву 37 лет.
- В этом сезоне хавбек ЦСКА забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Чемпионат»