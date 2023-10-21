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  • Игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали травмированного Неймара

Игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали травмированного Неймара

21 октября 2023, 00:35

В пятницу «Аль-Хиляль» дома победил «Аль-Халидж» со счетом 1:0.

Перед матчем игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали Неймара, получившего серьезную травму.

Футболисты сфотографировались с футболкой бразильца, а фанаты растянули на трибунах баннер с его фотографией и надписью: «Возвращайся сильнее».

  • Неймар выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.
  • У него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.
  • Бразилец травмировался, играя за свою сборную против Уругвая (0:2).

Фото: твиттер «Аль-Хиляля»

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Источник: твиттер «Аль-Хиляля»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Неймар
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