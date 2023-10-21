Игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали травмированного Неймара

В пятницу «Аль-Хиляль» дома победил «Аль-Халидж» со счетом 1:0.
Перед матчем игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали Неймара, получившего серьезную травму.
Футболисты сфотографировались с футболкой бразильца, а фанаты растянули на трибунах баннер с его фотографией и надписью: «Возвращайся сильнее».
- Неймар выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.
- У него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.
- Бразилец травмировался, играя за свою сборную против Уругвая (0:2).
Фото: твиттер «Аль-Хиляля»
Источник: твиттер «Аль-Хиляля»