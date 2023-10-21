Игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали травмированного Неймара

В пятницу «Аль-Хиляль» дома победил «Аль-Халидж» со счетом 1:0.

Перед матчем игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали Неймара, получившего серьезную травму.

Футболисты сфотографировались с футболкой бразильца, а фанаты растянули на трибунах баннер с его фотографией и надписью: «Возвращайся сильнее».

Неймар выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.

У него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.

Бразилец травмировался, играя за свою сборную против Уругвая (0:2).

Фото: твиттер «Аль-Хиляля»