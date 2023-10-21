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    • Игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали травмированного Неймара

    Игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали травмированного Неймара

    В пятницу «Аль-Хиляль» дома победил «Аль-Халидж» со счетом 1:0.

    Перед матчем игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали Неймара, получившего серьезную травму.

    Футболисты сфотографировались с футболкой бразильца, а фанаты растянули на трибунах баннер с его фотографией и надписью: «Возвращайся сильнее».

    • Неймар выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.
    • У него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.
    • Бразилец травмировался, играя за свою сборную против Уругвая (0:2).

    Фото: твиттер «Аль-Хиляля»

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    Источник: твиттер «Аль-Хиляля»

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