Неймар перенесет операцию и пропустит до девяти месяцев

Стали известны подробности травмы нападающего Неймара, полученной в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2).

Как сообщила пресс-служба «Аль-Хиляля», у игрока повреждение крестообразной связки и разрыв мениска. Потребуется операция и длительное восстановление в семь-девять месяцев.