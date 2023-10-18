Неймар перенесет операцию и пропустит до девяти месяцев

Стали известны подробности травмы нападающего Неймара, полученной в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2).
Как сообщила пресс-служба «Аль-Хиляля», у игрока повреждение крестообразной связки и разрыв мениска. Потребуется операция и длительное восстановление в семь-девять месяцев.
- 31-летний игрок куплен летом у «ПСЖ» за 90 миллионов евро.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар провел 3 матча, сделал 3 ассиста.
- В азиатской Лиге чемпионов у бразильца 2 матча и гол.
Источник: «Бомбардир»