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    Мухин: «Где я буду через пять лет? В канаве, ха-ха»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поучаствовал в блиц-опросе.

    Оригинальнее всего он ответил на вопрос о своем будущем.

    – Кто тебя больше бесит летом – комары или мухи?

    – Комары.

    – Лучший вид отдыха?

    – На шезлонге.

    – Красивый гол или эффектный подкат?

    – Красивый гол.

    – Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?

    – Чемпионство с ЦСКА.

    – Где будет Максим Мухин через пять лет?

    – В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет.

    • Мухину в ноябре исполнится 22 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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