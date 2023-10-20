Мухин: «Где я буду через пять лет? В канаве, ха-ха»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поучаствовал в блиц-опросе.
Оригинальнее всего он ответил на вопрос о своем будущем.
– Кто тебя больше бесит летом – комары или мухи?
– Комары.
– Лучший вид отдыха?
– На шезлонге.
– Красивый гол или эффектный подкат?
– Красивый гол.
– Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?
– Чемпионство с ЦСКА.
– Где будет Максим Мухин через пять лет?
– В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет.
- Мухину в ноябре исполнится 22 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Чемпионат»