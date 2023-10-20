Мухин: «Где я буду через пять лет? В канаве, ха-ха»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поучаствовал в блиц-опросе.

Оригинальнее всего он ответил на вопрос о своем будущем.

– Кто тебя больше бесит летом – комары или мухи?

– Комары.

– Лучший вид отдыха?

– На шезлонге.

– Красивый гол или эффектный подкат?

– Красивый гол.

– Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?

– Чемпионство с ЦСКА.

– Где будет Максим Мухин через пять лет?

– В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет.