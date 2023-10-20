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    • «Динамо» жестко высмеяло Дзюбу перед дерби с «Локомотивом»

    «Динамо» жестко высмеяло Дзюбу перед дерби с «Локомотивом»

    Пресс-служба «Динамо» отреагировала на анонс «Локомотива» к субботнему дерби.

    «Локо» сделал промо-ролик с отсылкой к динамовскому анонсу кубкового матча со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat.

    В конце видео Артем Дзюба говорит Максиму Ненахову: «Готовься к жесткому дзюбалити».

    «Динамо» в комментариях жестко высмеяло Дзюбу: «Вся страна видела это «жестокое дзюбалити». P.S. Артем за такого персонажа играть будет?»

    • «Локо» примет «Динамо» 21 октября в 16:30 мск.
    • Команды занимают 4-е и 6-е места соответственно в таблице РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Игнат-Захарченко-vkontakt 21 минуту назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11888

      alp 1 час назад

      я думал, дзюба к0нчит на камеру

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      гнида тарасовская 1 час назад

      "Дымоход" в очередной раз обкакался .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1365

      Дубина 1 час назад

      Позор газпрому.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      RedMaksim97 > Дубина 1 час назад

      А он тут причем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11888

      alp > Дубина 1 час назад

      косишь под котлина?

      1
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