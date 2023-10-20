«Динамо» жестко высмеяло Дзюбу перед дерби с «Локомотивом»

Пресс-служба «Динамо» отреагировала на анонс «Локомотива» к субботнему дерби.

«Локо» сделал промо-ролик с отсылкой к динамовскому анонсу кубкового матча со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat.

В конце видео Артем Дзюба говорит Максиму Ненахову: «Готовься к жесткому дзюбалити».

«Динамо» в комментариях жестко высмеяло Дзюбу: «Вся страна видела это «жестокое дзюбалити». P.S. Артем за такого персонажа играть будет?»

«Локо» примет «Динамо» 21 октября в 16:30 мск.

Команды занимают 4-е и 6-е места соответственно в таблице РПЛ.

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