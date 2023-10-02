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    • Аджикия, Промес с ножом, дельфин Соболев: «Динамо» анонсировало дерби со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat

    Аджикия, Промес с ножом, дельфин Соболев: «Динамо» анонсировало дерби со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat

    «Динамо» необычно анонсировало матч со «Спартаком» в Фонбет Кубке России

    Московский клуб опубликовал видео в стиле игры Mortal Kombat, в котором футболисты были представлены в качестве бойцов.

    В анонсе «Динамо» футболисты получили такие имена: Смол (Федор Смолов), Тюкано (Константин Тюкавин), Аджикия (Георгий Джикия), Соболь (Александр Соболев, изображен в виде дельфина), Антоха (Квинси Промес, с ножом в руках), Саб-Зина (Антон Зиньковский), Скорпионцев (Дмитрий Скопинцев).

    Посмотреть видео необычного анонса матча от «Динамо» можно по ссылке.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» состоится 4 октября.
    • «Спартак» уже вышел из группы Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    02.10.2023 13:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1676

      rac531 3 октября, 13:58

      А ведь правильно показывают ментов в сериалах - тупые алкаши и обиралы почище бандитов)
      И этот чех и русофоб Личка со своими козлятами явно из той же ментовской компашки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Олег-Черников-google 2 октября, 17:31

      Спартаку нужен Романцев ,который сможет команду на правильное русло поставить . Не нужно смотреть на возраст, талант и профессионализм нужен .

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      Рейтинг: +69047

      portero 2 октября, 14:02

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