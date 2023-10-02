Аджикия, Промес с ножом, дельфин Соболев: «Динамо» анонсировало дерби со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat

«Динамо» необычно анонсировало матч со «Спартаком» в Фонбет Кубке России

Московский клуб опубликовал видео в стиле игры Mortal Kombat, в котором футболисты были представлены в качестве бойцов.

В анонсе «Динамо» футболисты получили такие имена: Смол (Федор Смолов), Тюкано (Константин Тюкавин), Аджикия (Георгий Джикия), Соболь (Александр Соболев, изображен в виде дельфина), Антоха (Квинси Промес, с ножом в руках), Саб-Зина (Антон Зиньковский), Скорпионцев (Дмитрий Скопинцев).

Посмотреть видео необычного анонса матча от «Динамо» можно по ссылке.