Аршавин назвал ошибкой уход Неймара из «Барселоны»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему жаль нападающего «Аль‑Хиляля» Неймара, который получил тяжелую травму колена.

«Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из «Барселоны». В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в «ПСЖ». Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями. К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму – это небольшая трагедия. Останься он в «Барселоне», у него все могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было бы этой травмы», – сказал Аршавин.