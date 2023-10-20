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    Аршавин назвал ошибкой уход Неймара из «Барселоны»

    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему жаль нападающего «Аль‑Хиляля» Неймара, который получил тяжелую травму колена.

    «Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из «Барселоны». В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в «ПСЖ». Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями. К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму – это небольшая трагедия. Останься он в «Барселоне», у него все могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было бы этой травмы», – сказал Аршавин.

    • Неймар получил повреждение крестообразной связки и разрыв мениска в матче за сборную Бразилии в отборочном турнире ЧМ-2026 против Уругвая
    • Его восстановление может занять до полугода.
    • Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году, а летом нынешнего года перебрался в «Аль‑Хиляль».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1363

      Дубина 1 час назад

      Чудо Эксперт не тебе решать куда кому переходить) За помойкой своей следи!! Ошибка это твой зенит.

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