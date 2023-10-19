Ротен встал на защиту Бензема: «Пусть министр внутренних дел Франции закроет рот или предоставит доказательства!»

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен недоволен заявлением министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена в адрес Карима Бензема.
- По словам главы французского МВД, Бензема связан с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.
- Ранее форвард «Аль-Иттихада» выступил в поддержку жителей сектора Газа.
«Я не друг Карима, но хочу обратиться к месье Дарманену. Просто заткнитесь! Если вы хотите высказаться на эту тему, то предоставьте доказательства. Если у вас нет доказательств, я нахожу это отвратительным!
Он министр внутренних дел, он позволяет себе так отзываться о гражданине Франции, куда мы катимся? Он министр, черт возьми! Он не просто футболист, как я. Это сводит меня с ума.
Если у него есть доказательства относительно Карима Бензема, пусть он представит их нам. Он рассматривает проблему в обратном направлении. Если у него нет доказательств, пусть закроет рот! Он не обязан открывать его только потому, что он министр внутренних дел», – сказал Ротен.
*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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