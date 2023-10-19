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    • Ротен встал на защиту Бензема: «Пусть министр внутренних дел Франции закроет рот или предоставит доказательства!»

    Ротен встал на защиту Бензема: «Пусть министр внутренних дел Франции закроет рот или предоставит доказательства!»

    Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен недоволен заявлением министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена в адрес Карима Бензема.

    • По словам главы французского МВД, Бензема связан с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.
    • Ранее форвард «Аль-Иттихада» выступил в поддержку жителей сектора Газа.

    «Я не друг Карима, но хочу обратиться к месье Дарманену. Просто заткнитесь! Если вы хотите высказаться на эту тему, то предоставьте доказательства. Если у вас нет доказательств, я нахожу это отвратительным!

    Он министр внутренних дел, он позволяет себе так отзываться о гражданине Франции, куда мы катимся? Он министр, черт возьми! Он не просто футболист, как я. Это сводит меня с ума.

    Если у него есть доказательства относительно Карима Бензема, пусть он представит их нам. Он рассматривает проблему в обратном направлении. Если у него нет доказательств, пусть закроет рот! Он не обязан открывать его только потому, что он министр внутренних дел», – сказал Ротен.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: French Football Weekly

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    19.10.2023 23:45
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