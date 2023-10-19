В «Ростове» высказались о побеге Норманна из России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход из клуба Матиаса Норманна.
– Что с Норманном?
– Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушел в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.
– Какой прогноз?
– Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся – а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?
- Норманн являлся игроком «Ростова» с 2019 года.
- В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» на правах аренды.
- В августе 2023-го генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в «Динамо» и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.
- После этого Норманн перешел в саудовский клуб «Аль-Раед» на правах свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2025 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»