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    В «Ростове» высказались о побеге Норманна из России

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход из клуба Матиаса Норманна.

    – Что с Норманном?

    – Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушел в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.

    – Какой прогноз?

    – Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся – а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?

    • Норманн являлся игроком «Ростова» с 2019 года.
    • В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» на правах аренды.
    • В августе 2023-го генеральный директор бело-голубых Павел Пивораров сообщил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в «Динамо» и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.
    • После этого Норманн перешел в саудовский клуб «Аль-Раэд» на правах свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5934

      neim 2 часа назад

      У иностранцев надо паспорта отбирать до окончания срока действия контракта ))).

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