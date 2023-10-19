В «Ростове» высказались о побеге Норманна из России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход из клуба Матиаса Норманна.

– Что с Норманном?

– Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушел в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.

– Какой прогноз?

– Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся – а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?