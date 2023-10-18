«Соболев любит завтракать с женой»: Губерниев – об отстранении Соболева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
«Зачем Гильермо Абаскаль приглашал Соболева на ужин? Или на завтрак? Что за непростые отношения тренер – ученик?
Соболев, скорее всего, любит завтракать-ужинать с женой», – написал Губерниев.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева