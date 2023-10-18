«Соболев любит завтракать с женой»: Губерниев – об отстранении Соболева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Зачем Гильермо Абаскаль приглашал Соболева на ужин? Или на завтрак? Что за непростые отношения тренер – ученик?

Соболев, скорее всего, любит завтракать-ужинать с женой», – написал Губерниев.