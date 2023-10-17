В «Ростове» отреагировали на вердикт ЭСК по судейству в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о решении экспертно-судейской комиссии РФС по игре 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Краснодарцы победили со счетом 3:2 благодаря голу на 95-й минуте.

Арбитр Рафаэль Шафеев засчитал взятие ворот, а ЭСК констатировал, что мяч был забит из офсайда.

«Это же всем было очевидно, что там был офсайд. Нам такой же второй гол засчитывали в игре против «Урала». Там тоже потом признали, что было ошибочно. Решение ЭСК в вопросе по «Краснодару» справедливое. Зачем это обсуждать? Это же всем очевидно.

Давайте так: вспомните хоть один сезон РПЛ за последние годы, где не было ни одного вопроса по судейству? Вот и я не помню. В этих двух играх пострадали мы – да, но надеемся, что дальше станет лучше.

Надеемся, что после того, как Сан Саныч Алаев обратил на это внимание, арбитры к этому вопросу подойдут внимательнее. Обратили внимание – это хорошо.

Просто руководителей клубов немного напрягало, что перед началом сезона мы не встречались с руководителем судейского комитета, как это обычно было. Изменились требования, видение, а до нас это не довели.

Ошибки были, есть и будут, но вот это было непонятно. Желаю всем более объективного и справедливого судейства», – заявил Рыскин.

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