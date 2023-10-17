ЭСК РФС признал еще одну судейскую ошибку против «Ростова»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Артему Любимову, который обслуживал кубковый матч между «Локомотивом» и «Ростовом».

Рефери на 6-й минуте назначил пенальти в ворота ростовчан – ЭСК признала это решение ошибочным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ростов» №44 Ильи Кирша в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем, у игрока обороны не было физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде. VAR ошибочно установил, что у него нет критериев для вмешательства связанного с протоколом VAR», – говорится в вердикте ЭСК.