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    ЭСК РФС признал еще одну судейскую ошибку против «Ростова»

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Артему Любимову, который обслуживал кубковый матч между «Локомотивом» и «Ростовом».

    Рефери на 6-й минуте назначил пенальти в ворота ростовчан – ЭСК признала это решение ошибочным.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ростов» №44 Ильи Кирша в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем, у игрока обороны не было физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

    По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде. VAR ошибочно установил, что у него нет критериев для вмешательства связанного с протоколом VAR», – говорится в вердикте ЭСК.

    • Антон Миранчук пенальти не реализовал.
    • «Локо» все равно победил со счетом 3:1.
    • Ранее ЭСК признал судейскую ошибку против «Ростова» в матче с «Краснодаром» (2:3).

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    Источник: сайт РФС

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