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ЭСК РФС признал еще одну судейскую ошибку против «Ростова»

17 октября 2023, 20:40
3

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Артему Любимову, который обслуживал кубковый матч между «Локомотивом» и «Ростовом».

Рефери на 6-й минуте назначил пенальти в ворота ростовчан – ЭСК признала это решение ошибочным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ростов» №44 Ильи Кирша в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем, у игрока обороны не было физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде. VAR ошибочно установил, что у него нет критериев для вмешательства связанного с протоколом VAR», – говорится в вердикте ЭСК.

  • Антон Миранчук пенальти не реализовал.
  • «Локо» все равно победил со счетом 3:1.
  • Ранее ЭСК признал судейскую ошибку против «Ростова» в матче с «Краснодаром» (2:3).

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Локомотив Ростов Любимов Артем
Комментарии (3)
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шахта Заполярная
1697570405
Ростову конечно "сильно" полегчало,
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PAREVG.
1697574569
Тот пенальти реализован не был, так что это решение - просто сотрясание воздуха.
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paracetamol
1698139009
Судьи ВАР и на поле - в одной мафиозной связке.
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