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    • Депутат Журова: «Я очень болела, чтобы сборная Камеруна забила России»

    Депутат Журова: «Я очень болела, чтобы сборная Камеруна забила России»

    Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о товарищеских матчах национальной сборной.

    «Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. Если бы это был чемпионат мира, тогда надо играть на полную.

    В товарищеских матчах мотивация всегда меньше. Нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо к ним относиться так серьезно.

    В нашем случае вообще хорошо, что мы можем их проводить, есть страны, которые готовы с нами играть. Собирать сборную все равно надо, даже если нет мотивации.

    Одно дело – когда они варятся в клубах, а другое – когда собираются составом, к которому не привыкли. Это другие игроки, иное взаимодействие, стрессовая ситуация.

    Менять обстановку полезно, это важный опыт для футболистов. Так или иначе, когда-то им придется играть в официальных турнирах», – заявила Журова.

    • Россияне в прошлый четверг победили Камерун в Москве – 1:0.
    • В понедельник сборная едва не проиграла Кении – 2:2.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1365

      Krics 2 минуты назад

      "депутат"Журова,купленный диплом,учи детей,слабо, привет Исимбаевой,ихмо

      0
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      Рейтинг: +743

      SanInstructor 19 минут назад

      LOL

      0
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