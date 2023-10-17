Депутат Журова: «Я очень болела, чтобы сборная Камеруна забила России»

Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о товарищеских матчах национальной сборной.

«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. Если бы это был чемпионат мира, тогда надо играть на полную.

В товарищеских матчах мотивация всегда меньше. Нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо к ним относиться так серьезно.

В нашем случае вообще хорошо, что мы можем их проводить, есть страны, которые готовы с нами играть. Собирать сборную все равно надо, даже если нет мотивации.

Одно дело – когда они варятся в клубах, а другое – когда собираются составом, к которому не привыкли. Это другие игроки, иное взаимодействие, стрессовая ситуация.

Менять обстановку полезно, это важный опыт для футболистов. Так или иначе, когда-то им придется играть в официальных турнирах», – заявила Журова.