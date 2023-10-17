Депутат Журова: «Я очень болела, чтобы сборная Камеруна забила России»

"депутат"Журова,купленный диплом,учи детей,слабо, привет Исимбаевой,ихмо
Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о товарищеских матчах национальной сборной.
«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. Если бы это был чемпионат мира, тогда надо играть на полную.
В товарищеских матчах мотивация всегда меньше. Нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо к ним относиться так серьезно.
В нашем случае вообще хорошо, что мы можем их проводить, есть страны, которые готовы с нами играть. Собирать сборную все равно надо, даже если нет мотивации.
Одно дело – когда они варятся в клубах, а другое – когда собираются составом, к которому не привыкли. Это другие игроки, иное взаимодействие, стрессовая ситуация.
Менять обстановку полезно, это важный опыт для футболистов. Так или иначе, когда-то им придется играть в официальных турнирах», – заявила Журова.
- Россияне в прошлый четверг победили Камерун в Москве – 1:0.
- В понедельник сборная едва не проиграла Кении – 2:2.