Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Журова: «Я очень болела, чтобы сборная Камеруна забила России»

Депутат Журова: «Я очень болела, чтобы сборная Камеруна забила России»

17 октября 2023, 21:17
3

Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о товарищеских матчах национальной сборной.

«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. Если бы это был чемпионат мира, тогда надо играть на полную.

В товарищеских матчах мотивация всегда меньше. Нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо к ним относиться так серьезно.

В нашем случае вообще хорошо, что мы можем их проводить, есть страны, которые готовы с нами играть. Собирать сборную все равно надо, даже если нет мотивации.

Одно дело – когда они варятся в клубах, а другое – когда собираются составом, к которому не привыкли. Это другие игроки, иное взаимодействие, стрессовая ситуация.

Менять обстановку полезно, это важный опыт для футболистов. Так или иначе, когда-то им придется играть в официальных турнирах», – заявила Журова.

  • Россияне в прошлый четверг победили Камерун в Москве – 1:0.
  • В понедельник сборная едва не проиграла Кении – 2:2.

Еще по теме:
Слуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане 2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор 17
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 3
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Камерун Кения
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SanInstructor
1697568314
LOL
Ответить
Krics
1697569347
"депутат"Журова,купленный диплом,учи детей,слабо, привет Исимбаевой,ихмо
Ответить
шахта Заполярная
1697570179
Ставку поставила на ничью и по хрену на сборную своей страны. А своей ли? Ну все же депутат.
Ответить
Главные новости
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
1
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
1
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
4
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
5
Все новости
Все новости
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
5
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+