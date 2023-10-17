Бонуччи может быть дисквалифицирован на 6 месяцев по делу о ставках

Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи рискует получить длительную дисквалификацию по делу его бывшего одноклубника Николо Фаджоли.

13 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» Фаджоли дал признательные показания следователям по делу о ставках на футбольные матчи. По информации СМИ, за это итальянцу могут назначить дисквалификацию минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Полиция в результате проверки телефона Фаджоли узнала, что экс-игрок «Ювентуса» Бонуччи и еще один футболист туринского клуба знали о том, что 22-летний полузащитник делал ставки у нелегальных букмекеров, утверждает La Repubblica.

Футболисты были обязаны проинформировать об этом федеральную прокуратуру Италии. Бонуччи этого не сделал – сейчас он может быть дисквалифицирован минимум на шесть месяцев.