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    • Ловчев обратился к Карпину после матча с Кенией: «Прекращай нас дурить»

    Ловчев обратился к Карпину после матча с Кенией: «Прекращай нас дурить»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Кенией.

    «Ужасные впечатления в целом от игры – ошибки, отсутствие цельной игры, спасение только на последней минуте.

    Скажу то, о чем говорил и перед матчем: надо определяться с составом, проверок различных вариантов было достаточно. Два года сборная не играет официальных матчей, и каждый раз, когда мы не побеждаем, играя плохо, есть большое разочарование болельщиков. Это главная команда страна, она не имеет права так играть, как с Кенией. Мы видим, что ошибки даже на уровне матча с командой из второй сотни рейтинга ФИФА приводят к голам.

    Пока я вижу, что у нас нет команды, а есть набор футболистов, которые числятся в заявке. За команду должны выходить те, кто может отвечать за результат. Не могу сказать, что в конце мы навалились и стали создавать момент за моментом. У меня конкретный вопрос – до каких пор это дурилово будет идти? Два года прошло, хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт и этим оправдывать такой футбол. Достаточно времени прошло, чтобы определиться. Два года мы играем товарищеские матчи, а нет прогресса ни по игре, ни по результату – нет мало-мальски понятного основного состава, он постоянно меняется.

    Нет стабильности, после матча с Кенией нельзя сказать, что мы что-то проверяли. Мы все время обсуждаем одну и ту же вещь с нашим остранением – мол, как ведут себя ФИФА и УЕФА?! А как ведут себя игроки сборной, показывая такой футбол, как с Кенией? Это что, мы так показали всему миру, что нас забанили, а мы такие сильные и всем сейчас покажем? Нет, наоборот – были не очень, а стали еще хуже. Надо за страну-то постоять, а не позорить страну.

    Обращаюсь конкретно к Карпину – прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит – я не всех по именам знаю. Это логично, потому что все время меняется состав.

    Пусть у нас средний состав, но это же квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счет стабильности состава, сыгранности. Тут этого нет. А когда нет – то, что мы увидели с Кенией, будет продолжаться. Я все время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы. Хочется услышать ответ на простой вопрос – прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему? Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», – написал Ловчев.

    • Встреча между россиянами и кенийцами прошла в понедельник в Анталье и завершилась вничью 2:2.
    • Подопечные Валерия Карпина сравняли счет на 89-й минуте.

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    Сегодня, 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +236

      Ageorgov 22 минуты назад

      Ой, дурят нашего брата, дурят...и не только в футболе, везде..." Морды бы им набить!", - говорил Великий артист...- согласен 2 раза (один - контрольный)

      1
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      Рейтинг: +31483

      JTherry 24 минуты назад

      голы в наши ворота - следствие ошибок Баринова и Джикии, но это не оправдывает игры сборной в целом, а это зона ответственности тренера сборной, Карпина... а ведь совсем недавно Ловчев писал, зачем Абаскаль ставит на игру Дуарте, а не Джикию, которого его агент Шпинев вчера защищал, как мог: "прожекторА засветили...офсайд у нападающего...несчастный случай..." так, может, не зря Джикия у Абаскаля на лавку присел, Серафимыч..?) а Карпин берет Джикию в сборную, когда игрок не проходит в основу в своей команде - у тренера сборной "несчастный случай"..?

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      Рейтинг: +11779

      "supermax" 37 минут назад

      да смысл вообще собирать эту сборную...у них нет никакой мотивации...играть они не будут...поэтому валера чисто на п о х у е творит че хочет...надо было уходить в азию сразу а не п и з д у в лапти обувать

      0
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      Рейтинг: +7015

      Давид59 > "supermax" 24 минуты назад

      Видим, что нет мотивации. И кто должен мотивировать? Правильно, тренер. Вот у немцев тоже не было мотивации (они тоже только товарняки гоняют), сливали все игры подряд. Тренера поменяли, результат на лицо. Вывод: Валера, освобождай кресло.

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      Рейтинг: +7353

      sochi-2013 47 минут назад

      «Ему ссы в глаза, а он – божья роса!» Или промолчит. Похоже, что Карпуша по-русски плохо говорит.

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      Рейтинг: +7015

      Давид59 > sochi-2013 29 минут назад

      А я думаю, он ответит. И даже знаю что. Он скажет: не нравится, выгоняйте, я за место не держусь.

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