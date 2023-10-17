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  • Ловчев обратился к Карпину после матча с Кенией: «Прекращай нас дурить»

Ловчев обратился к Карпину после матча с Кенией: «Прекращай нас дурить»

17 октября 2023, 12:40
20

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Кенией.

«Ужасные впечатления в целом от игры – ошибки, отсутствие цельной игры, спасение только на последней минуте.

Скажу то, о чем говорил и перед матчем: надо определяться с составом, проверок различных вариантов было достаточно. Два года сборная не играет официальных матчей, и каждый раз, когда мы не побеждаем, играя плохо, есть большое разочарование болельщиков. Это главная команда страна, она не имеет права так играть, как с Кенией. Мы видим, что ошибки даже на уровне матча с командой из второй сотни рейтинга ФИФА приводят к голам.

Пока я вижу, что у нас нет команды, а есть набор футболистов, которые числятся в заявке. За команду должны выходить те, кто может отвечать за результат. Не могу сказать, что в конце мы навалились и стали создавать момент за моментом. У меня конкретный вопрос – до каких пор это дурилово будет идти? Два года прошло, хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт и этим оправдывать такой футбол. Достаточно времени прошло, чтобы определиться. Два года мы играем товарищеские матчи, а нет прогресса ни по игре, ни по результату – нет мало-мальски понятного основного состава, он постоянно меняется.

Нет стабильности, после матча с Кенией нельзя сказать, что мы что-то проверяли. Мы все время обсуждаем одну и ту же вещь с нашим остранением – мол, как ведут себя ФИФА и УЕФА?! А как ведут себя игроки сборной, показывая такой футбол, как с Кенией? Это что, мы так показали всему миру, что нас забанили, а мы такие сильные и всем сейчас покажем? Нет, наоборот – были не очень, а стали еще хуже. Надо за страну-то постоять, а не позорить страну.

Обращаюсь конкретно к Карпину – прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит – я не всех по именам знаю. Это логично, потому что все время меняется состав.

Пусть у нас средний состав, но это же квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счет стабильности состава, сыгранности. Тут этого нет. А когда нет – то, что мы увидели с Кенией, будет продолжаться. Я все время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы. Хочется услышать ответ на простой вопрос – прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему? Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», – написал Ловчев.

  • Встреча между россиянами и кенийцами прошла в понедельник в Анталье и завершилась вничью 2:2.
  • Подопечные Валерия Карпина сравняли счет на 89-й минуте.

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Источник: Телеграм-канал Ловчев Online
Россия. Премьер-лига Россия Кения Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (20)
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sochi-2013
1697535989
«Ему ссы в глаза, а он – божья роса!» Или промолчит. Похоже, что Карпуша по-русски плохо говорит.
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"supermax"
1697536595
да смысл вообще собирать эту сборную...у них нет никакой мотивации...играть они не будут...поэтому валера чисто на п о х у е творит че хочет...надо было уходить в азию сразу а не п и з д у в лапти обувать
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JTherry
1697537369
голы в наши ворота - следствие ошибок Баринова и Джикии, но это не оправдывает игры сборной в целом, а это зона ответственности тренера сборной, Карпина... а ведь совсем недавно Ловчев писал, зачем Абаскаль ставит на игру Дуарте, а не Джикию, которого его агент Шпинев вчера защищал, как мог: "прожекторА засветили...офсайд у нападающего...несчастный случай..." так, может, не зря Джикия у Абаскаля на лавку присел, Серафимыч..?) а Карпин берет Джикию в сборную, когда игрок не проходит в основу в своей команде - у тренера сборной "несчастный случай"..?
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Ageorgov
1697537507
Ой, дурят нашего брата, дурят...и не только в футболе, везде..." Морды бы им набить!", - говорил Великий артист...- согласен 2 раза (один - контрольный)
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ilichkadr
1697539358
Женя, какая на хрен сборная, какой прогресс, какой результат, если Валере это не нужно. Всем советы раздаёт ехать в гейропу. Главный тренер не думает за сборную. Его главная задача создать список команды на игру. Сыграли ни шатко ни валко, отмучились 90 минут, не проиграли, а к следующей игре расширенный список. Зарплата та же...........
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Garrincha58
1697540439
а он вообще тренер????
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NewLife
1697546063
"Я все время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы" Хочешь подробные ответы, спроси его о Дашке, об их путешествиях, или спроси Дашку об игре сборной и попроси ее прислать новые фото из инсты ))
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АЛЕКС 58
1697548770
Да клал чухонец вместе с дашкой на сборную. Ему только бабки за должность ГТ сборной нужны.
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Krics
1697552765
Какие претензии? Не вывел сборную на ЧМ?ихмо.
Ответить
Yuri-Kudryavtsev-google
1697561883
Почему в Анталье? Матч с Камеруном на ВТБ-Арене - это образец организации международного матча, в Турции - как не надо организовывать международные матчи неизвестно в чьих интересах. Плохо в итоге играли и там, и там, но у себя все же лучше. Даже если бы и проиграли в Москве, фейрверк и концерт перед матчем все равно бы даром не пропали: и то, и другое было встречено овациями болельщиков. В Турции было гораздо скучнее и тревожнее, разве что дипсотрудники российского посольства жиденько кричали детскими голосами, что любят Россию. Неужели наш форпост на Ближнем Востоке - османская Турция, как несколько столетий назад на том же месте православная Византия? Так нужен нам или не нужен "берег турецкий"? Вот в чем суть главного результата матча -
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