Ловчев обратился к Карпину после матча с Кенией: «Прекращай нас дурить»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Кенией.

«Ужасные впечатления в целом от игры – ошибки, отсутствие цельной игры, спасение только на последней минуте.

Скажу то, о чем говорил и перед матчем: надо определяться с составом, проверок различных вариантов было достаточно. Два года сборная не играет официальных матчей, и каждый раз, когда мы не побеждаем, играя плохо, есть большое разочарование болельщиков. Это главная команда страна, она не имеет права так играть, как с Кенией. Мы видим, что ошибки даже на уровне матча с командой из второй сотни рейтинга ФИФА приводят к голам.

Пока я вижу, что у нас нет команды, а есть набор футболистов, которые числятся в заявке. За команду должны выходить те, кто может отвечать за результат. Не могу сказать, что в конце мы навалились и стали создавать момент за моментом. У меня конкретный вопрос – до каких пор это дурилово будет идти? Два года прошло, хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт и этим оправдывать такой футбол. Достаточно времени прошло, чтобы определиться. Два года мы играем товарищеские матчи, а нет прогресса ни по игре, ни по результату – нет мало-мальски понятного основного состава, он постоянно меняется.

Нет стабильности, после матча с Кенией нельзя сказать, что мы что-то проверяли. Мы все время обсуждаем одну и ту же вещь с нашим остранением – мол, как ведут себя ФИФА и УЕФА?! А как ведут себя игроки сборной, показывая такой футбол, как с Кенией? Это что, мы так показали всему миру, что нас забанили, а мы такие сильные и всем сейчас покажем? Нет, наоборот – были не очень, а стали еще хуже. Надо за страну-то постоять, а не позорить страну.

Обращаюсь конкретно к Карпину – прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит – я не всех по именам знаю. Это логично, потому что все время меняется состав.

Пусть у нас средний состав, но это же квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счет стабильности состава, сыгранности. Тут этого нет. А когда нет – то, что мы увидели с Кенией, будет продолжаться. Я все время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы. Хочется услышать ответ на простой вопрос – прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему? Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», – написал Ловчев.

Встреча между россиянами и кенийцами прошла в понедельник в Анталье и завершилась вничью 2:2.

Подопечные Валерия Карпина сравняли счет на 89-й минуте.

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