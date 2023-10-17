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    Фомин рассказал о травме, полученной в матче с Кенией

    Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал повреждение, полученное им в товарищеском матче со сборной Кении (2:2).

    «Чуть-чуть испытываю болевые ощущения. Не знаю, смогу ли сыграть с «Локомотивом». Сказали, что пропущу месяц? У них и спрашивайте.

    Посмотрим. Сейчас не могу ничего сказать. Нужно пару дней посмотреть. Надеюсь, что просто подвернул голеностоп», – сказал Фомин.

    • Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция.
    • Игра закончился вничью со счетом 2:2.
    • Фомина заменили на 28-й минуте из-за травмы. По словам главного тренера российской сборной Валерия Карпина, динамовец подвернул тот же голеностоп, из‑за которого не играл почти весь сентябрь.

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    Источник: «Чемпионат»

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