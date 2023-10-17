Россия едва не проиграла Кении, матч отбора Евро не доигран из-за теракта, Абаскаль сорвал «Спартаку» перспективный трансфер и другие новости

Защитник «Баварии» выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Его осудили в Германии и пригрозили депортацией. Клуб уже дал комментарий по ситуации
«Барселона» не собирается продлевать контракт с капитаном команды
Кержаков рассказал о своей зарплате в сербском «Спартаке» и ответил на вопрос о готовности возглавить московский «Спартак»
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Отец Распутько раскрыл подробности побега игрока «Шахтера» в Россию
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Товарищеский матч. Сборная России спасла ничью в игре с Кенией (2:2) благодаря дебютному голу Облякова. Видеообзор встречи в Анталье
В Брюсселе застрелили двух фанатов сборной Швеции. Это сделал радикальный исламист из ИГИЛ*. Из-за теракта не был доигран матч Бельгия – Швеция.
38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд, после чего пострадал при задержании болельщика, выбежавшего на поле. Португалия уничтожила Боснию и Герцеговину, а Криштиану стал лучшим бомбардиром 2023 года, обогнав Холанда
* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.