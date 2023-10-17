Россия едва не проиграла Кении, матч отбора Евро не доигран из-за теракта, Абаскаль сорвал «Спартаку» перспективный трансфер и другие новости

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    * – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

    Источник: «Бомбардир»

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