Россия едва не проиграла Кении, матч отбора Евро не доигран из-за теракта, Абаскаль сорвал «Спартаку» перспективный трансфер и другие новости

Защитник «Баварии» выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Его осудили в Германии и пригрозили депортацией. Клуб уже дал комментарий по ситуации

«Барселона» не собирается продлевать контракт с капитаном команды

Кержаков рассказал о своей зарплате в сербском «Спартаке» и ответил на вопрос о готовности возглавить московский «Спартак»

«Зенит» интересуется 18-летним сербским форвардом

Отец Распутько раскрыл подробности побега игрока «Шахтера» в Россию

Генсек РФС Митрофанов: «Мы остаемся в УЕФА»

Абаскаль летом заблокировал переход в «Спартак» форварда, забившего 11 голов в 15 матчах сезона

Товарищеский матч. Сборная России спасла ничью в игре с Кенией (2:2) благодаря дебютному голу Облякова. Видеообзор встречи в Анталье

В Брюсселе застрелили двух фанатов сборной Швеции. Это сделал радикальный исламист из ИГИЛ*. Из-за теракта не был доигран матч Бельгия – Швеция.

38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд, после чего пострадал при задержании болельщика, выбежавшего на поле. Португалия уничтожила Боснию и Герцеговину, а Криштиану стал лучшим бомбардиром 2023 года, обогнав Холанда

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.