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    • Шведских фанатов в Брюсселе убил член ИГИЛ*: новые подробности теракта

    Шведских фанатов в Брюсселе убил член ИГИЛ*: новые подробности теракта

    Раскрыта личность преступника, расстрелявшего двух шведских фанатов в центре Брюсселя.

    Из-за теракта не был доигран матч отбора Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.

    Стрельбу устроил радикальный исламист Слайем С, проживавший в коммуне Схарбек. Он назвал себя членом ИГИЛ*.

    Террорист в соцсетях заявил, что убил «неверных» и «отомстил» за мусульман.

    Он скрылся с места преступления на мотоцикле. Пока неизвестно, удалось ли полиции его поймать.

    * – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: Het Laatste Nieuws

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +245

      russkiisergei 7 минут назад

      взялся за флаг. будь добр ответь за свой выбор!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +35693

      VVM1964 14 минут назад

      Ну давайте - жду комментариев из разряда - "тебя изнасиловали, а не надо было мини юбку носить" ... (((

      0
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