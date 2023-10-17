Шведских фанатов в Брюсселе убил член ИГИЛ*: новые подробности теракта

взялся за флаг. будь добр ответь за свой выбор!!!
Раскрыта личность преступника, расстрелявшего двух шведских фанатов в центре Брюсселя.
Из-за теракта не был доигран матч отбора Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.
Стрельбу устроил радикальный исламист Слайем С, проживавший в коммуне Схарбек. Он назвал себя членом ИГИЛ*.
Террорист в соцсетях заявил, что убил «неверных» и «отомстил» за мусульман.
Он скрылся с места преступления на мотоцикле. Пока неизвестно, удалось ли полиции его поймать.
* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.