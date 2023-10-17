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  • Реакция мира на убийство двух фанатов в Бельгии – шведы в шоке, высказался Макрон и другие политики

Реакция мира на убийство двух фанатов в Бельгии – шведы в шоке, высказался Макрон и другие политики

16 октября в Брюсселе встречались сборные Бельгии и Швеции в рамках отборочного раунда к Евро-2024. Встреча не была доиграна из-за терракта – перед матчем неизвестный застрелил в городе двух болельщиков Швеции.

Как отреагировали футболисты и представители сборных?

Футболисты отказались выходить на поле – это было решение обеих сборных. Но Het Laatste Nieuws написал, что прежде всего это было предложение шведов, на которое бельгийцы ответили согласием.

Что говорили представители команд дальше:

  • Тренер сборной Швеции Янне Андерссон: «Я узнал во время перерыва по пути в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать. Это отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?»;
  • Виктор Линделеф: «Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к консенсусу, что нужно остановить игру. Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета»;
  • Представитель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт: «Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, пойманы ли преступники. Футболисты приняли решение не продолжать матч. Здесь 700 шведских болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится».

Шведы улетели домой – матч не будет доигран в ближайшее время. Полиция эвакуировала фанатов со стадиона.

Как отреагировал мир на этот ужас?

Слова поддержки высказали некоторые мировые политики:

1. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил: «Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с родными и близкими, потерявшими своих любимых. Как близкие партнеры, мы должны совместно бороться с терроризмом».

2. Председатель Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал эту историю так: «Сердце Европы поражено насилием. Соболезную семьям жертв нападения в центре Брюсселя. Моя поддержка бельгийским властям и службам безопасности, которые следят за ситуацией».

3. А это слова фламандский министр юстиции Зухала Демира: «Хладнокровное нападение в сердце нашей страны. Исламистский террор наносит новый удар. Это отвратительно».

4. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсетях написал: «Я только что разговаривал с премьер-министром Александром де Кро, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель. Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение».

Франция усилила контроль на границе с Бельгией ночью, потому что преступник не был пойман. Утром европейские медиа сообщили, что убийца все-таки скончался от ранений, который получил в ходе задержания полицией.

Фото: Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press

Отбор ЧЕ-2024 Швеция Бельгия Линделеф Виктор
Комментарии (4)
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Krics
1697569102
Донбасс не считается,это другое ,имхо.
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alefreddy
1697728099
дальше думаю хуже будет
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АКС-74У
1697729789
А как отреагировал провокатор, сжигатель корана? Он добился того, чего хотел?
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Марк Аврелий!
1697739160
могут ли родственники безвинно убитых шведских болельщиков подать в суд на сжигателя Корана?
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