Мужчина, застреливший шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения

Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков перед матчем отборочного турнира Евро-2024 Бельгия – Швеция, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Сообщается, что мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.
Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение. Он являлся просителем убежища и имел несколько видов оружия.
- 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем Бельгия – Швеция были застрелены двое шведских болельщиков.
- После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами – 1:1.
- В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьeкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.
Источник: DH Les Sports