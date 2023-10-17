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    • Мужчина, застреливший шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения

    Мужчина, застреливший шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения

    Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков перед матчем отборочного турнира Евро-2024 Бельгия – Швеция, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Сообщается, что мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

    Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение. Он являлся просителем убежища и имел несколько видов оружия.

    • 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем Бельгия – Швеция были застрелены двое шведских болельщиков.
    • После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами – 1:1.
    • В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьeкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.

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    Источник: DH Les Sports

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    Сегодня, 11:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7015

      Давид59 6 минут назад

      Ох, проблема. Застрелил неверных. То есть тех, у кого неправильная вера. И где его этому научили? Даже тут такие типы в комментах всплывают. Надо бы им фразу кота Леопольда вспомнить.

      0
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      Рейтинг: +1493

      moskowcity-petrv 17 минут назад

      Видимо месть за сжигание корана в Швеции.

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      Рейтинг: +16684

      Алексей З 1 час назад

      Вот такие беженцы с арсеналом и заполняют Европу.

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      Рейтинг: +13395

      Вомбат 1 час назад

      Автору респект, ибо прочие российские журналисты написали только то, что бельгийские полицаи "застрелили подозреваемого". А то, что "подозреваемый" первым открыл стрельбу, не написали. Только нелюбимый мной Спортс.ру написал, что при нем был тот самый автомат, из коего были убиты шведы (данные экспертизы), а дома у него были найдены еще два автомата и патроны к ним, а также документы полученные им от ИГИЛ. Остальные СМИ все эти факты обошли молчанием, и их читатели до сих пор гадают, кто был этот террорист. Некоторые думают, что он был хасид, мстивший шведам, за то, что Швеция не поддержала Израиль в войне 1948 года.

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      Рейтинг: +6524

      fakeid > Вомбат 20 минут назад

      бомбардир принадлежит спортс.ру. филиал. дочка. или как это правильно сказать. короче, владельцы там.

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