Мужчина, застреливший шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения

Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков перед матчем отборочного турнира Евро-2024 Бельгия – Швеция, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Сообщается, что мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение. Он являлся просителем убежища и имел несколько видов оружия.