⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе

Тут он неизвестный, а бельгийская пресса уже и его имя назвала и сообшила, что он был на подозрении у бельгийских спецслужб, как приехавший в столицу Европы из недавно уничтоженного исламского государства Ирака и Ливана. Эти подозрения впрочем, не помешали ему выйти на улицы Брюсселя с калашом. После убийства он скрылся, а во время игры Бельгия-Швеция опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что сегодня вечером избавил мир от троих неверных. Хотя на самом деле жертв всего двое.
Игру 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции прекратили досрочно.
Команды не вернулись на поле после перерыва по соображения безопасности.
Причина – теракт в Брюсселе в преддверии матча. Неизвестный застрелил двух шведских фанатов в центре бельгийской столицы.
По информации Euronews, в машине болельщиков был израильский флаг. Возможно, это спровоцировало стрельбу.
- Бельгия досрочно вышла на Евро-2024.
- Швеция уже не поднимется выше 3-го места в отборочной группе.