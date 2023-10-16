⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе

Игру 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции прекратили досрочно.

Команды не вернулись на поле после перерыва по соображения безопасности.

Причина – теракт в Брюсселе в преддверии матча. Неизвестный застрелил двух шведских фанатов в центре бельгийской столицы.

По информации Euronews, в машине болельщиков был израильский флаг. Возможно, это спровоцировало стрельбу.