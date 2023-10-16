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  • ⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе

⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе

16 октября 2023, 23:17
8

Игру 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции прекратили досрочно.

Команды не вернулись на поле после перерыва по соображения безопасности.

Причина – теракт в Брюсселе в преддверии матча. Неизвестный застрелил двух шведских фанатов в центре бельгийской столицы.

По информации Euronews, в машине болельщиков был израильский флаг. Возможно, это спровоцировало стрельбу.

  • Бельгия досрочно вышла на Евро-2024.
  • Швеция уже не поднимется выше 3-го места в отборочной группе.

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Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2024 Швеция Бельгия
Комментарии (8)
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russkiisergei
1697488288
ответили за евреев!!!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1697488581
Наверное, полиция считает, что стрелявшие могут быть на стадионе среди зрителей
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Fialet
1697489476
Идиоты, давайте теперь все матчи отменять, если кто нибудь где нибудь стрельнет.
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Вомбат
1697489745
Тут он неизвестный, а бельгийская пресса уже и его имя назвала и сообшила, что он был на подозрении у бельгийских спецслужб, как приехавший в столицу Европы из недавно уничтоженного исламского государства Ирака и Ливана. Эти подозрения впрочем, не помешали ему выйти на улицы Брюсселя с калашом. После убийства он скрылся, а во время игры Бельгия-Швеция опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что сегодня вечером избавил мир от троих неверных. Хотя на самом деле жертв всего двое.
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Степашкин Вова
1697512101
К сожалению это должно было произойти! И еще будет и не раз(((
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моэм
1697521874
Надо понимать . что для запада гибель 2 ЧЕЛОВЕК и вправду настоящая трагедия . а вот погибшие более 300 мирных палестинцев не трагедия и ничего не значит , потому что по понятиям запада они в категорию " ЛЮДИ " не входят.....кстати все из России в категорию " ЛЮДИ " тоже не входит по их понятиям ....это информация к размышлению российским жополизам запада .
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Сергей-Тразин-vkontakte
1697526011
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 10 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». Выходит на первом месте. Гарантии!
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