⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе

Игру 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции прекратили досрочно.
Команды не вернулись на поле после перерыва по соображения безопасности.
Причина – теракт в Брюсселе в преддверии матча. Неизвестный застрелил двух шведских фанатов в центре бельгийской столицы.
По информации Euronews, в машине болельщиков был израильский флаг. Возможно, это спровоцировало стрельбу.
- Бельгия досрочно вышла на Евро-2024.
- Швеция уже не поднимется выше 3-го места в отборочной группе.
Источник: «Бомбардир»