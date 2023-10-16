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    • ⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе

    ⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе

    Игру 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции прекратили досрочно.

    Команды не вернулись на поле после перерыва по соображения безопасности.

    Причина – теракт в Брюсселе в преддверии матча. Неизвестный застрелил двух шведских фанатов в центре бельгийской столицы.

    По информации Euronews, в машине болельщиков был израильский флаг. Возможно, это спровоцировало стрельбу.

    • Бельгия досрочно вышла на Евро-2024.
    • Швеция уже не поднимется выше 3-го места в отборочной группе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.10.2023 23:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13391

      Вомбат 42 минуты назад

      Тут он неизвестный, а бельгийская пресса уже и его имя назвала и сообшила, что он был на подозрении у бельгийских спецслужб, как приехавший в столицу Европы из недавно уничтоженного исламского государства Ирака и Ливана. Эти подозрения впрочем, не помешали ему выйти на улицы Брюсселя с калашом. После убийства он скрылся, а во время игры Бельгия-Швеция опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что сегодня вечером избавил мир от троих неверных. Хотя на самом деле жертв всего двое.

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      Рейтинг: +2297

      Fialet 47 минут назад

      Идиоты, давайте теперь все матчи отменять, если кто нибудь где нибудь стрельнет.

      0
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      Рейтинг: +56

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      Наверное, полиция считает, что стрелявшие могут быть на стадионе среди зрителей

      0
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      Рейтинг: +245

      russkiisergei 1 час назад

      ответили за евреев!!!

      1
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      Рейтинг: +14

      googlechromovvkontakte 1 час назад

      Это жопа

      0
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