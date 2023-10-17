Стало известно, будет ли доигран матч Бельгия – Швеция, остановленный из-за теракта в Брюсселе

Сборная Бельгии согласна, чтобы ничья 1:1 была признана итоговым результатом матча отбора Евро-2024 против Швеции.

«Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось», – сказал управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Ману Лерой.