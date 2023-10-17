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    • Стало известно, будет ли доигран матч Бельгия – Швеция, остановленный из-за теракта в Брюсселе

    Стало известно, будет ли доигран матч Бельгия – Швеция, остановленный из-за теракта в Брюсселе

    Сборная Бельгии согласна, чтобы ничья 1:1 была признана итоговым результатом матча отбора Евро-2024 против Швеции.

    «Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось», – сказал управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Ману Лерой.

    • В понедельник вечером радикальный исламист расстрелял двух шведских фанатов.
    • Из-за теракта матч Бельгия – Швеция не был доигран – его остановили после 1-го тайма.
    • Бельгийцы досрочно вышли на Евро-2024.
    • Шведы уже не поднимутся выше 3-го места в отборочной группе.

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    Источник: Sky Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +483

      R-W_warrior 7 минут назад

      Не понял, где тут теракт? Теракт-это то, что творит Израиль в отношении Палестины. Теракт-это то, что творят наглосаксы по всему миру. А тут что? Ребят, несомненно, жаль, но на лицо обычная хулиганка, каких у нас десятками.

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