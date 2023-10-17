Стало известно, будет ли доигран матч Бельгия – Швеция, остановленный из-за теракта в Брюсселе

Сборная Бельгии согласна, чтобы ничья 1:1 была признана итоговым результатом матча отбора Евро-2024 против Швеции.
«Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось», – сказал управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Ману Лерой.
- В понедельник вечером радикальный исламист расстрелял двух шведских фанатов.
- Из-за теракта матч Бельгия – Швеция не был доигран – его остановили после 1-го тайма.
- Бельгийцы досрочно вышли на Евро-2024.
- Шведы уже не поднимутся выше 3-го места в отборочной группе.
Источник: Sky Sport