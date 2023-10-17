Зрители на стадионе в Брюсселе четыре часа ждали эвакуации после убийства шведских болельщиков

Примерно 35 тысяч зрителей, пришедших на матч сборных Швеции и Бельгии в Брюсселе, не могли покинуть стадион четыре часа после убийства террористом двух шведских болельщиков. Ещe один человек получил ранение, его жизнь вне опасности.

Почти одновременно с вооруженным нападением в центре бельгийской столицы на стадионе имени короля Бодуэна на северо-западной окраине начался матч отборочного турнира между сборными Бельгии и Швеции. Встреча была остановлена вскоре после начала, полиция приказала зрителям оставаться на своих местах. Преступник, скрывшийся с места преступления, распространил в соцсетях видео, в котором обещал месть шведам от имени мусульман. Поэтому полиция стянула к стадиону значительные силы, чтобы подготовить безопасную эвакуацию болельщиков.

Так, 35 тысяч человек оставались на стадионе в течение примерно четырех часов, после чего в 23:47 (00:47 мск) полиция начала эвакуацию. Обстановка на стадионе все это время была спокойной, бельгийские и шведские болельщики поддерживали друг друга. Эвакуацию провели за 30 минут.