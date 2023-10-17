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    • Зрители на стадионе в Брюсселе четыре часа ждали эвакуации после убийства шведских болельщиков

    Зрители на стадионе в Брюсселе четыре часа ждали эвакуации после убийства шведских болельщиков

    Примерно 35 тыс. зрителей, пришедших на матч сборных Швеции и Бельгии по футболу в Брюсселе, не могли покинуть стадион четыре часа после убийства террористом двух шведских болельщиков. Ещe один человек получил ранение, его жизнь вне опасности.

    Почти одновременно с вооруженным нападением в центре бельгийской столицы на стадионе имени короля Бодуэна на северо-западной окраине начался матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции. Встреча была остановлена вскоре после начала, полиция приказала зрителям оставаться на своих местах. Преступник, скрывшийся с места преступления, распространил в соцсетях видео, в котором обещал месть шведам от имени мусульман. Поэтому полиция стянула к стадиону значительные силы, чтобы подготовить безопасную эвакуацию болельщиков.

    Так, 35 тыс. человек оставались на стадионе в течение примерно четырех часов, после чего в 23:47 (00:47 мск) полиция начала эвакуацию. Обстановка на стадионе все это время была спокойной, бельгийские и шведские болельщики поддерживали друг друга. Эвакуацию провели за 30 минут.

    • 16 октября в бельгийской столице были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу.
    • Преступник скрылся с места преступления.
    • Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

    Источник: ТАСС

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