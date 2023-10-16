38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд

Сборная Португалии громит Боснию и Герцеговину со счетом 5:0.

Два первых гола забил Криштиану Роналду – сначала он реализовал пенальти, а затем отличился после передачи Жоау Феликса.

38-летний нападающий сделал дубль во втором матче подряд в рамках отбора Евро-2024.