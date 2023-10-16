38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд

А бывший тренер мудак, не стал ставить его в основу на ЧМ, из за этого португалы и вылетели. А ведь имели шансы. Кто знает, может арабы подсуетились, им надо было Месю чемпионом сделать и ещё один ЗМ вручить. Поэтому Роналду надо было придержать. Зато потом арабы перед ним типа извинились, пригласили к себе за гигантские деньги.
Сборная Португалии громит Боснию и Герцеговину со счетом 5:0.
Два первых гола забил Криштиану Роналду – сначала он реализовал пенальти, а затем отличился после передачи Жоау Феликса.
38-летний нападающий сделал дубль во втором матче подряд в рамках отбора Евро-2024.
- В пятницу Роналду дважды поразил ворота Словакии (3:2).
- Сейчас в активе Криштиану 127 голов за сборную – это абсолютный рекорд.
- Португальцы досрочно отобрались на чемпионат Европы.