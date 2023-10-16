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    • 38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд

    38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд

    Сборная Португалии громит Боснию и Герцеговину со счетом 5:0.

    Два первых гола забил Криштиану Роналду – сначала он реализовал пенальти, а затем отличился после передачи Жоау Феликса.

    38-летний нападающий сделал дубль во втором матче подряд в рамках отбора Евро-2024.

    • В пятницу Роналду дважды поразил ворота Словакии (3:2).
    • Сейчас в активе Криштиану 127 голов за сборную – это абсолютный рекорд.
    • Португальцы досрочно отобрались на чемпионат Европы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.10.2023 22:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2297

      Fialet 50 минут назад

      А бывший тренер мудак, не стал ставить его в основу на ЧМ, из за этого португалы и вылетели. А ведь имели шансы. Кто знает, может арабы подсуетились, им надо было Месю чемпионом сделать и ещё один ЗМ вручить. Поэтому Роналду надо было придержать. Зато потом арабы перед ним типа извинились, пригласили к себе за гигантские деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1810

      Alex Y 1 час назад

      Молодец)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      googlechromovvkontakte 1 час назад

      Красавчик

      0
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