Генсек РФС Митрофанов: «Мы остаемся в УЕФА»

Продолжаем плясать под крысиные дудочки, стараемся сделать..поручение исполкома УЕФА..отработать сценарий ... это наша судьба, это наша сущность...
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что сейчас не рассматривается возможность выхода из УЕФА.
«Приоритет РФС в диалоге с УЕФА простой – играть в официальных соревнованиях как сборными, так и клубами.
РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола.
Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки.
Повлияла ли ситуация с УЕФА на мысли о возможном переходе в Азию? А как она должна на это повлиять?
УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной категории сборной, но к своим соревнованиям. Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно.
Есть поручение исполкома УЕФА проработать возможность возвращения наших юношеских сборных на международные соревнования. Отработать всю ситуацию технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки и прочее.
В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать у тех, кто это написал», – сказал Митрофанов.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
- После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- Президент РФС Александр Дюков объяснил, что первоначальное решение УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».