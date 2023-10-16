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Генсек РФС Митрофанов: «Мы остаемся в УЕФА»

16 октября 2023, 13:30
4

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что сейчас не рассматривается возможность выхода из УЕФА.

«Приоритет РФС в диалоге с УЕФА простой – играть в официальных соревнованиях как сборными, так и клубами.

РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола.

Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки.

Повлияла ли ситуация с УЕФА на мысли о возможном переходе в Азию? А как она должна на это повлиять?

УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной категории сборной, но к своим соревнованиям. Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно.

Есть поручение исполкома УЕФА проработать возможность возвращения наших юношеских сборных на международные соревнования. Отработать всю ситуацию технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки и прочее.

В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать у тех, кто это написал», – сказал Митрофанов.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
  • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
  • После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
  • Президент РФС Александр Дюков объяснил, что первоначальное решение УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (4)
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paracetamol
1697455816
Кланяйся, дешевка, буржуинам. Правильно тебя из Зенита выперли!
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tushkanlz
1697458027
Продолжаем плясать под крысиные дудочки, стараемся сделать..поручение исполкома УЕФА..отработать сценарий ... это наша судьба, это наша сущность...
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Fialet
1697471087
Генсек РФС Митрофанов: "Мы остаемся терпилами".
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