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    Генсек РФС Митрофанов: «Мы остаемся в УЕФА»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что сейчас не рассматривается возможность выхода из УЕФА.

    «Приоритет РФС в диалоге с УЕФА простой – играть в официальных соревнованиях как сборными, так и клубами.

    РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола.

    Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки.

    Повлияла ли ситуация с УЕФА на мысли о возможном переходе в Азию? А как она должна на это повлиять?

    УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной категории сборной, но к своим соревнованиям. Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно.

    Есть поручение исполкома УЕФА проработать возможность возвращения наших юношеских сборных на международные соревнования. Отработать всю ситуацию технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки и прочее.

    В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать у тех, кто это написал», – сказал Митрофанов.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • Президент РФС Александр Дюков объяснил, что первоначальное решение УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1340

      tushkanlz 1 час назад

      Продолжаем плясать под крысиные дудочки, стараемся сделать..поручение исполкома УЕФА..отработать сценарий ... это наша судьба, это наша сущность...

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      Рейтинг: +955

      bratskij 1 час назад

      Тут как говорится, знал бы прикуп жил бы в Сочи.

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      Рейтинг: +19436

      paracetamol 1 час назад

      Кланяйся, дешевка, буржуинам. Правильно тебя из Зенита выперли!

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