Генсек РФС Митрофанов: «Мы остаемся в УЕФА»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что сейчас не рассматривается возможность выхода из УЕФА.

«Приоритет РФС в диалоге с УЕФА простой – играть в официальных соревнованиях как сборными, так и клубами.

РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола.

Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки.

Повлияла ли ситуация с УЕФА на мысли о возможном переходе в Азию? А как она должна на это повлиять?

УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной категории сборной, но к своим соревнованиям. Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно.

Есть поручение исполкома УЕФА проработать возможность возвращения наших юношеских сборных на международные соревнования. Отработать всю ситуацию технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки и прочее.

В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать у тех, кто это написал», – сказал Митрофанов.